Корецкий представил новоназначенного министра Выговского личному составу МВД
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий представил коллективу Министерства внутренних дел новоназначенного министра Ивана Выговского.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении МВД.
Новый руководитель и задачи министерства
В мероприятии приняли участие руководители Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Главного сервисного центра МВД, Государственной миграционной службы Украины, а также заместители министра, руководители подразделений и народные депутаты.
Корецкий подчеркнул важность непрерывной работы ведомства.
"Верховная Рада Украины назначила Ивана Выговского министром внутренних дел Украины. Это человек, который обладает значительным управленческим опытом, хорошо знает систему изнутри и понимает все вызовы, стоящие сегодня перед ведомством", — подчеркнул Корецкий.
Он также отметил, что с начала полномасштабного вторжения Министерство внутренних дел играет важную роль в обеспечении правопорядка, безопасности граждан и участвует в выполнении задач на фронте.
Благодарность и дальнейшая работа МВД
Во время представления Иван Выговский поблагодарил Президента Украины, Верховную Раду и народных депутатов за поддержку его кандидатуры.
Отдельно он выразил благодарность Игорю Клименко, возглавлявшему Министерство внутренних дел с 2023 года.
Выговский отметил, что хорошо знает коллектив и понимает ответственность каждого подразделения. По его словам, впереди много вызовов, но министерство продолжит выполнять все задачи.
Новый глава МВД заверил, что ведомство и впредь будет обеспечивать безопасность граждан, поддерживать правопорядок и работать в условиях военного положения.
- Ранее сообщалось, что 14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко, после чего в отставку ушло все правительство.
- 16 июля парламент поддержал представление нового премьер-министра Сергея Корецкого о составе Кабинета Министров, в котором Иван Выговский был назначен министром внутренних дел.
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