Правительство совместно с военным командованием готовит решения, которые помогут защитить гражданские суда от российских атак, — Корецкий

Правительство совместно с военным командованием готовит меры, которые укрепят безопасность судоходства и помогут защитить гражданские суда и моряков от российских атак.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Глава правительства напомнил, что сегодня, 19 июля, вблизи Одессы враг атаковал торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое вышло из порта после погрузки кукурузы. На борту находились 17 граждан Сирии и Индии, а также гражданин Украины — лоцман.

Спасательная операция

"Несмотря на масштабный пожар, украинским военно-морским силам удалось спасти 8 членов экипажа. Двое из них ранены, они госпитализированы в больницу в Одессе. На данный момент обнаружены тела 5 членов экипажа. Судьба 5 моряков пока неизвестна. Из-за угрозы повторной атаки спасатели были вынуждены отступить в безопасную зону. На судне продолжается масштабный пожар, ведутся работы по тушению", — рассказал Корецкий.

Он отметил, что Украина делает всё возможное, чтобы найти и спасти остальных иностранных граждан — членов экипажа.

Поручение для МИД и решение о защите

Также премьер поручил Министерству иностранных дел незамедлительно проинформировать государства, граждане которых пострадали вследствие российской атаки, а также наших международных партнеров.

"Совместно с военным командованием мы готовим решения, которые укрепят безопасность судоходства и помогут уберечь гражданские суда и моряков от преступных российских атак. Россия совершает военные преступления и подрывает безопасность в Черном море, нападая на гражданские торговые суда. Это посягательство на свободу мореплавания и принципы Конвенции ООН по морскому праву", — добавил глава правительства.

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Что предшествовало?

Напомним, что 19 июля российские войска нанесли ракетный удар по гражданскому судну под иностранным флагом, которое находилось в море с грузом зерна. Вследствие атаки есть погибшие.

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