Уряд спільно з військовим командуванням готують рішення, які допоможуть захистити цивільні судна від російських атак, - Корецький

Уряд спільно з військовим командуванням готує рішення, які посилять безпеку судноплавства й допоможуть уберегти цивільні судна і моряків від російських атак.

Про це заявив премʼєр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Гава уряду нагадав, що сьогодні 19 липня поблизу Одеси ворог атакував торгове судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке вийшло з порту після завантаження кукурудзою. На борту перебували 17 громадян Сирії та Індії та громадянин України - лоцман.

Рятувальна операція

"Попри масштабну пожежу, українським військовим-морським силам вдалося врятувати 8 членів екіпажу. Двоє із них поранені, вони госпіталізовані до лікарні в Одесі. Станом на цю хвилину виявлені тіла 5 членів екіпажу. Доля 5 моряків наразі невідома. Через загрозу повторної атаки рятувальники були змушені відходити в безпечну зону. На судні масштабна пожежа, триває гасіння", - розповів Корецький.

Він зазначив, що Україна робить усе можливе, щоб знайти і врятувати решту іноземних громадян-членів екіпажу.

Доручення для МЗС та рішення щодо захисту

Також прем'єр доручив Міністерству закордонних справ невідкладно поінформувати держави, громадяни яких постраждали внаслідок російської атаки, а також наших міжнародних партнерів.

"Спільно з військовим командуванням готуємо рішення, які посилять безпеку судноплавства та допоможуть уберегти цивільні судна і моряків від злочинних російських атак. Росія вчиняє воєнні злочини та підриває Чорноморську безпеку, атакуючи цивільні торговельні судна. Це напад на свободу мореплавства та принципи Конвенції ООН з морського права", - додав очільник уряду.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 19 липня російські війська завдали ракетного удару по цивільному судну під іноземним прапором, що перебувало у морі з вантажем зерна. Внаслідок атаки є загиблі.

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