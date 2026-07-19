Прикордонники врятували моряка-філіппінця, який понад добу пробув у Чорному морі після атаки РФ на судно. ВIДЕО

У ніч на 19 липня прикордонники провели пошуково-рятувальну операцію в акваторії Чорного моря та врятували врятували члена екіпажу суховантажного судна Venturo, яке напередодні зазнало атаки російського безпілотника.

Про це повідомила Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі пошуково-рятувальної операції

Ввечері 18 липня прикордонники 26-го загону за допомогою технічних засобів спостереження виявили в акваторії Чорного моря маломірний плавзасіб.

На проведення пошуково-рятувальної операції вирушив малий катер Морської охорони ДПСУ. Рятувальна операція проходила у повній темряві та під постійною загрозою повторних ударів дистанційно керованих російських безпілотників.

"Попри високий рівень небезпеки, особовий склад Морської охорони Держприкордонслужби успішно виконав поставлене завдання та доставив врятованого до безпечного місця", - сказано в повідомленні.

Стан моряка задовільний, він не потребував медичної допомоги.

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Що передувало?

Нагадаємо, що ввечері 17 липня російські війська завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Постраждало цивільне судно під прапором Маршаллових Островів. Екіпаж з 17 осіб евакуювали, з них четверо постраждали.

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