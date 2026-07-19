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Новини Відео Атака РФ на цивільні судна
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Прикордонники врятували моряка-філіппінця, який понад добу пробув у Чорному морі після атаки РФ на судно. ВIДЕО

У ніч на 19 липня прикордонники провели пошуково-рятувальну операцію в акваторії Чорного моря та врятували врятували члена екіпажу суховантажного судна Venturo, яке напередодні зазнало атаки російського безпілотника.

Про це повідомила Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі пошуково-рятувальної операції

Ввечері 18 липня прикордонники 26-го загону за допомогою технічних засобів спостереження виявили в акваторії Чорного моря маломірний плавзасіб.

На проведення пошуково-рятувальної операції вирушив малий катер Морської охорони ДПСУ. Рятувальна операція проходила у повній темряві та під постійною загрозою повторних ударів дистанційно керованих російських безпілотників.

"Попри високий рівень небезпеки, особовий склад Морської охорони Держприкордонслужби успішно виконав поставлене завдання та доставив врятованого до безпечного місця", - сказано в повідомленні.

Стан моряка задовільний, він не потребував медичної допомоги.

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Що передувало?

Нагадаємо, що ввечері 17 липня  російські війська завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Постраждало цивільне судно під прапором Маршаллових Островів. Екіпаж з 17 осіб евакуювали, з них четверо постраждали.

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Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6813) моряки (900) порятунок (145) Чорне море (1721)
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Топ коментарі
+4
Вони б перервали морське сполученя набагато раніше якби могли, зараз в них зросла кількість і якість засобів ураження (дяка Китаю, Ірану і тим західним фірмам що обходять санкції) і це ніяк не залежить від того зробила щось Україна чи ні, не топили б кацапські судна то це була б просто гра в одні ворота. Тому вважати що кацапи щось роблять "в аитвєт" це або ідіотизм або кацапізм, що одне і те саме. 🤔
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19.07.2026 18:06 Відповісти
+1
Ну в данный момент именно это и происходит. Что получится - не знаю. В любом случае к нам ходят корабли частных владельцев, и если такие корабли будут подвергаться постоянным атакам - они просто не пойдут. А те кто рискнут - будут требовать огромные премии за риск. Возможно что в этом случае вывоз того что мы вывозим будет нерентабельным. Я естественно только за то что пан Мадяр в последнее время делает, но хотелось бы быть уверенным что у нас есть альтернативные варианты отправки нашего продукта в порты - например Румынию или через Польшу на Балтику. Нет у меня такой уверенности.
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19.07.2026 18:00 Відповісти
+1
Це добре старе кацапське "Ані ісчо нє начіналі" ... типу кацапи щось зроблять "в атвєт" на агресивні дії України.
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19.07.2026 18:02 Відповісти

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