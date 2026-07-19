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Новости Видео Атака РФ на гражданские суда
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Пограничники спасли моряка-филиппинца, который более суток пробыл в Чёрном море после атаки РФ на судно. ВИДЕО

В ночь на 19 июля пограничники провели поисково-спасательную операцию в акватории Черного моря и спасли члена экипажа сухогруза "Venturo", который накануне подвергся атаке российского беспилотника.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности поисково-спасательной операции

Вечером 18 июля пограничники 26-го отряда с помощью технических средств наблюдения обнаружили в акватории Черного моря маломерное плавсредство.

Для проведения поисково-спасательной операции вышел малый катер Морской охраны ГПСУ. Спасательная операция проходила в полной темноте и под постоянной угрозой повторных ударов дистанционно управляемых российских беспилотников.

"Несмотря на высокий уровень опасности, личный состав Морской охраны Госпогранслужбы успешно выполнил поставленную задачу и доставил спасенного в безопасное место", — говорится в сообщении.

Состояние моряка удовлетворительное, он не нуждался в медицинской помощи.

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Что предшествовало?

Напомним, что вечером 17 июля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых островов. Экипаж из 17 человек был эвакуирован, четверо из них получили ранения.

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Госпогранслужба (7219) моряки (1050) спасение (193) Черное море (1530)
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Топ комментарии
+3
Вони б перервали морське сполученя набагато раніше якби могли, зараз в них зросла кількість і якість засобів ураження (дяка Китаю, Ірану і тим західним фірмам що обходять санкції) і це ніяк не залежить від того зробила щось Україна чи ні, не топили б кацапські судна то це була б просто гра в одні ворота. Тому вважати що кацапи щось роблять "в аитвєт" це або ідіотизм або кацапізм, що одне і те саме. 🤔
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19.07.2026 18:06 Ответить
+1
Ну в данный момент именно это и происходит. Что получится - не знаю. В любом случае к нам ходят корабли частных владельцев, и если такие корабли будут подвергаться постоянным атакам - они просто не пойдут. А те кто рискнут - будут требовать огромные премии за риск. Возможно что в этом случае вывоз того что мы вывозим будет нерентабельным. Я естественно только за то что пан Мадяр в последнее время делает, но хотелось бы быть уверенным что у нас есть альтернативные варианты отправки нашего продукта в порты - например Румынию или через Польшу на Балтику. Нет у меня такой уверенности.
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19.07.2026 18:00 Ответить
+1
Це добре старе кацапське "Ані ісчо нє начіналі" ... типу кацапи щось зроблять "в атвєт" на агресивні дії України.
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19.07.2026 18:02 Ответить

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