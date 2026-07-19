Пограничники спасли моряка-филиппинца, который более суток пробыл в Чёрном море после атаки РФ на судно. ВИДЕО
В ночь на 19 июля пограничники провели поисково-спасательную операцию в акватории Черного моря и спасли члена экипажа сухогруза "Venturo", который накануне подвергся атаке российского беспилотника.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.
Подробности поисково-спасательной операции
Вечером 18 июля пограничники 26-го отряда с помощью технических средств наблюдения обнаружили в акватории Черного моря маломерное плавсредство.
Для проведения поисково-спасательной операции вышел малый катер Морской охраны ГПСУ. Спасательная операция проходила в полной темноте и под постоянной угрозой повторных ударов дистанционно управляемых российских беспилотников.
"Несмотря на высокий уровень опасности, личный состав Морской охраны Госпогранслужбы успешно выполнил поставленную задачу и доставил спасенного в безопасное место", — говорится в сообщении.
Состояние моряка удовлетворительное, он не нуждался в медицинской помощи.
Что предшествовало?
Напомним, что вечером 17 июля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых островов. Экипаж из 17 человек был эвакуирован, четверо из них получили ранения.
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