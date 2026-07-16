Выговский после назначения главой МВД: Продолжим системную работу по укреплению безопасности государства

Новый министр внутренних дел Иван Выговский заверил, что будет продолжать системную работу по укреплению безопасности государства, защите граждан и развитию всех составляющих системы МВД.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Доверие и ответственность

В частности, Выгивский поблагодарил президента Украины, Верховную Раду Украины и правительство за доверие.

"Осознаю ответственность, которую возлагает на меня это назначение", — подчеркнул он.

Отдельно министр выразил благодарность Игорю Клименко "за проделанную работу и весомый вклад в развитие системы МВД в один из самых сложных периодов для нашего государства".

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Новые вызовы

Также Выговский отметил, что впереди много работы и вызовов.

"Вместе с командой продолжим системную работу над укреплением безопасности государства, защитой граждан и развитием всех составляющих системы Министерства внутренних дел Украины", — добавил он.

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Что предшествовало

Напомним, сегодня, 16 июля, Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета Министров Украины.Иван Михайлович Выговский назначен на должность министра внутренних дел Украины.