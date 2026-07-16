Вигівський після призначення главою МВС: Продовжимо системну роботу над зміцненням безпеки держави
Новий міністр внутрішніх справ Іван Вигівський запевнив, що продовжуватиме системну роботу над зміцненням безпеки держави, захистом громадян і розвитком усіх складових системи МВС.
Про це написав на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
Довіра та відповідальність
Так, Вигівський подякував президенту України, Верховній Раді України та уряду за довіру.
"Усвідомлюю відповідальність, яку покладає на мене це призначення", - наголосив він.
Окремо міністр висловив вдячність Ігорю Клименку "за проведену роботу та вагомий внесок у розвиток системи МВС в один із найскладніших періодів для нашої держави".
Нові виклики
Також Вигівський зауважив, що попереду багато роботи та викликів.
"Разом із командою продовжимо системну роботу над зміцненням безпеки держави, захистом громадян і розвитком усіх складових системи Міністерства внутрішніх справ України", – додав він.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні, 16 липня, Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів України. Вигівського Івана Михайловича призначено на посаду міністра внутрішніх справ України.
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