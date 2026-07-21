В ЕС ослабевает поддержка новых санкций против РФ, - советник президента Литвы Матулонис

В Евросоюзе снижается поддержка новых санкций против РФ. Он подчеркнул, что именно усиление давления может заставить Москву сесть за стол переговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявил старший советник президента Литвы Дейвадас Матулонис.

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Он отметил, что страны Европейского Союза должны прийти к соглашению о введении нового пакета санкций против России.

По его словам, отказ от усиления санкционного давления стал бы ошибкой, ведь ограничительные меры уже демонстрируют свою эффективность и продолжают оказывать влияние на Россию.

"Постепенно снижается энтузиазм в отношении санкций против России, но это ошибка, поскольку именно сейчас нужно и сохранить, и усилить санкции, ведь действительно видно, что в самой позиции России наблюдается некоторое колебание", - сказал советник литовского президента.

Он подчеркнул: если Запад действительно стремится заставить Россию начать переговоры с Украиной о мире, "то без санкций, без их усиления нам будет трудно этого добиться".

Что этому предшествовало?

Европейский Союз обсуждает как минимум три сценария для того, чтобы утвердить 21-й пакет санкций против России.

Главы МИД стран ЕС в понедельник, 13 июля, не достигли согласия по утверждению 21-го пакета санкций ЕС против России, но главный дипломат ЕС Кая Каллас заверила, что это может произойти 15 июля.

Одним из ключевых и наиболее чувствительных элементов переговоров является очередной этап пересмотра предельной цены (ценового потолка) на закупку российской нефти. Предыдущая корректировка этого показателя состоялась полгода назад - 15 января 2026 года.

Ранее 21-й пакет угрожали заблокировать Болгария и Италия, требуя исключения из списков российского патриарха Кирилла. Сейчас пакет блокируют Греция, у которой есть определенные оговорки в энергетической сфере, и Австрия - с оговорками в финансовой сфере.

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