ЕС на этой неделе обсудит три возможных сценария введения новых санкций против российского СПГ, — Bloomberg

Европейский Союз обсуждает как минимум три сценария для утверждения 21-го пакета санкций против России.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

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Три сценария ЕС

Как отмечается, среди возможных вариантов — ввести 24-месячный переходный период перед введением санкций. Также это предложение могут исключить из санкционного пакета или отменить весь пакет ограничений, сообщили источники.

В ЕС рассматривали вариант продлить действующие контракты в качестве возможного компромисса.

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На прошлой неделе страны ЕС решили сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне $44,1 за баррель до 23 июля. Источники агентства добавили: если ни один из компромиссных вариантов не будет принят, предельную цену в $44,1 оставят еще на некоторое время.

Сейчас в Брюсселе продолжаются закрытые "напряженные" переговоры. Предложение запретить бывшим российским военнослужащим въезд в ЕС отложили, ограничить импорт некоторых видов рыбы также отклонили. Лидеры стран ЕС должны продолжить переговоры на этой неделе.

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Что этому предшествовало?

Главы МИД стран ЕС в понедельник, 13 июля, не достигли согласия по утверждению 21-го пакета санкций ЕС против России, но главный дипломат ЕС Кая Каллас заверила, что это может произойти 15 июля.

Одним из ключевых и наиболее чувствительных элементов переговоров является очередной этап пересмотра предельной цены (ценового потолка) на закупку российской нефти. Предыдущая корректировка этого показателя состоялась полгода назад — 15 января 2026 года.

Ранее 21-й пакет угрожали заблокировать Болгария и Италия, требуя исключения из списков российского патриарха Кирилла. Сейчас пакет блокируют Греция, у которой есть определенные оговорки в энергетической сфере, и Австрия — с оговорками в финансовой сфере.

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