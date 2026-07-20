ЕС на этой неделе обсудит три возможных сценария введения новых санкций против российского СПГ, — Bloomberg
Европейский Союз обсуждает как минимум три сценария для утверждения 21-го пакета санкций против России.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Три сценария ЕС
Как отмечается, среди возможных вариантов — ввести 24-месячный переходный период перед введением санкций. Также это предложение могут исключить из санкционного пакета или отменить весь пакет ограничений, сообщили источники.
В ЕС рассматривали вариант продлить действующие контракты в качестве возможного компромисса.
На прошлой неделе страны ЕС решили сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне $44,1 за баррель до 23 июля. Источники агентства добавили: если ни один из компромиссных вариантов не будет принят, предельную цену в $44,1 оставят еще на некоторое время.
Сейчас в Брюсселе продолжаются закрытые "напряженные" переговоры. Предложение запретить бывшим российским военнослужащим въезд в ЕС отложили, ограничить импорт некоторых видов рыбы также отклонили. Лидеры стран ЕС должны продолжить переговоры на этой неделе.
Что этому предшествовало?
- Главы МИД стран ЕС в понедельник, 13 июля, не достигли согласия по утверждению 21-го пакета санкций ЕС против России, но главный дипломат ЕС Кая Каллас заверила, что это может произойти 15 июля.
- Одним из ключевых и наиболее чувствительных элементов переговоров является очередной этап пересмотра предельной цены (ценового потолка) на закупку российской нефти. Предыдущая корректировка этого показателя состоялась полгода назад — 15 января 2026 года.
- Ранее 21-й пакет угрожали заблокировать Болгария и Италия, требуя исключения из списков российского патриарха Кирилла. Сейчас пакет блокируют Греция, у которой есть определенные оговорки в энергетической сфере, и Австрия — с оговорками в финансовой сфере.
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