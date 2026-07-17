Греция заблокировала новые санкции ЕС против СПГ РФ из-за угрозы для своих перевозчиков

Греция заблокировала отдельные положения 21-го пакета санкций ЕС против России, касавшиеся запрета на поставки российского сжиженного природного газа (LNG) в третьи страны. В правительстве республики объяснили свою позицию.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников греческого правительства, передает Цензор.НЕТ.

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Защита европейских перевозчиков

Греция предупредила Брюссель, что запрет на транзит российского газа в третьи страны может привести к потере доли рынка в пользу конкурентов за пределами ЕС.

"С точки зрения Афин, любой новый пакет ограничительных мер должен быть тщательно сбалансирован, чтобы максимально усилить давление на Москву, одновременно минимизируя непредсказуемые последствия для европейских предприятий, потребителей и конкурентоспособности", — сообщили Reuters в греческом правительстве.

Греция доминирует на европейском рынке перевозок сжиженного природного газа и является одним из крупнейших игроков на мировом рынке, конкурируя с Японией, Китаем и США.

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"Европа не должна в результате своей собственной санкционной политики потерять целые сектора экономической деятельности или долю рынка в пользу игроков, не входящих в ЕС. Санкции должны подрывать экономический потенциал России, а не создавать стратегические преимущества для других за счет Европы", — отметил чиновник.

Что дальше?

Ранее сообщалось, что Греция выступила против отдельных положений 21-го пакета санкций ЕС против России. Послы стран Евросоюза не смогли согласовать пакет из-за возражений нескольких государств, среди которых были Греция и Австрия.

Страны ЕС также пока не определились с ужесточением ограничений на российский СПГ. Переговоры по 21-му пакету санкций отложили до 23 июля.

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