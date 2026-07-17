Греція заблокувала нові санкції ЄС проти СПГ РФ через загрозу для своїх перевізників

Греція заблокувала окремі положення 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, які стосувалися заборони на передавання російського скрапленого природного газу (LNG) третім країнам. В уряді республіки пояснили свою позицію.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на двох високопосадовців грецького уряду, передає Цензор.НЕТ.

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Захист європейських перевізників

Греція попередила Брюссель, що заборона на транзит російського газу до третіх країн може призвести до втрати частки ринку на користь конкурентів поза ЄС.

"З погляду Афін, будь-який новий пакет обмежувальних заходів має бути ретельно збалансований, щоб максимально посилити тиск на Москву, водночас мінімізуючи непередбачувані наслідки для європейських підприємств, споживачів та конкурентоспроможності", — повідомили Reuters у грецькому уряді.

Греція домінує на європейському ринку перевезень скрапленого природного газу і є одним із найбільших гравців на світовому ринку, конкуруючи з Японією, Китаєм та США.

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"Європа не повинна в результаті своєї власної санкційної політики втратити цілі сектори економічної діяльності або частку ринку на користь гравців, що не входять до ЄС. Санкції повинні підривати економічний потенціал Росії, а не створювати стратегічні вигоди для інших за рахунок Європи", — зазначив чиновник.

Що далі?

Раніше повідомлялося, що Греція виступила проти окремих положень 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Посли країн Євросоюзу не змогли погодити пакет через заперечення кількох держав, серед яких були Греція та Австрія.

Країни ЄС також поки не визначилися щодо посилення обмежень на російський LNG. Переговори щодо 21-го пакета санкцій відклали до 23 липня.

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