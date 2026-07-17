НАТО та ЄС тиснуть на Грецію щодо передачі Україні ракет до Patriot, - грецькі ЗМІ

Партнери по НАТО та ЄС тиснуть на Грецію щодо передачі засобів ППО, зокрема ракет до Patriot, що перебувають на озброєнні Повітряних сил країни.

Про це пише грецьке видання eKathimerini із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами співрозмовників, Україна звернулася до Греції із запитом на передачу до 200 ракет PAC-2 із батарей Patriot.

Українські посадовці, за даними джерел, вважають, що частина цих ракет після 23 років експлуатації у складі Повітряних сил Греції може наближатися до завершення свого експлуатаційного ресурсу.

Деякі союзники наполягали, що Греція могла б передати частину своїх систем Patriot, проте наразі українські запити стосуються насамперед запасів ракет, а не самих комплексів.

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Будь-яка передача можлива лише за умови, що ракети будуть визнані придатними до використання, але не критично необхідними для виконання оперативних завдань. За даними джерел, один із варіантів, який обговорюється, передбачає продаж Грецією цих ракет Норвегії, яка згодом передала б їх Києву. Водночас Афіни поки не дали жодних сигналів про готовність підтримати таку пропозицію, зазначає видання.

У Греції зазначили, що раніше вже передали Україні ракети Sea Sparrow та Crotale після того, як ці системи майже вичерпали свій експлуатаційний ресурс у грецьких збройних силах.

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