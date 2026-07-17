НАТО и ЕС оказывают давление на Грецию в вопросе передачи Украине ракет для Patriot, - eKathimerini

Партнеры по НАТО и ЕС оказывают давление на Грецию с целью передачи средств ПВО, в частности - ракет для систем "Пэтриот", находящихся на вооружении ВВС страны.

Об этом пишет греческое издание eKathimerini со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам собеседников, Украина обратилась к Греции с запросом о передаче до 200 ракет PAC-2 из батарей Patriot.

Украинские чиновники, по данным источников, считают, что часть этих ракет после 23 лет эксплуатации в составе ВВС Греции может приближаться к завершению своего эксплуатационного ресурса.

Некоторые союзники настаивали, что Греция могла бы передать часть своих систем Patriot, однако на данный момент украинские запросы касаются прежде всего запасов ракет, а не самих комплексов.

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Любая передача возможна только при условии, что ракеты будут признаны пригодными к использованию, но не критически необходимыми для выполнения оперативных задач. По данным источников, один из обсуждаемых вариантов предусматривает продажу Грецией этих ракет Норвегии, которая впоследствии передала бы их Киеву. В то же время Афины пока не дали никаких сигналов о готовности поддержать такое предложение, отмечает издание.

В Греции отметили, что ранее уже передали Украине ракеты Sea Sparrow и Crotale после того, как эти системы почти исчерпали свой эксплуатационный ресурс в греческих вооруженных силах.

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