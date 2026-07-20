ЄС цього тижня обговорить три можливих сценарії для запровадження нових санкції проти російського СПГ, - Bloomberg

Європейський Союз обговорює щонайменше три сценарії для того, щоб затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Три сценарії ЄС

Як зазначається6 серед можливих варіантів — запровадити 24-місячний перехідний період перед тим, як ввести санкції. Також можуть прибрати цю пропозицію із санкційного пакета чи скасувати весь пакет обмежень, повідомили джерела.

У ЄС розглядали варіант продовжити чинні контракти як можливий компроміс.

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Минулого тижня держави ЄС вирішили зберегти граничну ціну на російську нафту на рівні $44,1 за барель до 23 липня. Джерела агентства додали: якщо жоден з компромісних варіантів не ухвалять — граничну ціну $44,1 залишать ще на деякий час.

Нині в Брюсселі тривають закриті "напружені" переговори. Пропозицію заборонити колишнім російським військовослужбовцям вʼїзд до ЄС відклали, обмежити імпорт деяких видів риби також відхилили. Лідери країн ЄС мають продовжити переговори цього тижня.

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Що передувало?

Глави МЗС ЄС у понеділок, 13 липня, не досягли згоди щодо затвердження 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, але головна дипломатка ЄС Кая Каллас запевнила, що це може статися 15 липня.

Одним із ключових та найбільш чутливих елементів переговорів є черговий етап перегляду граничної ціни (цінової стелі) на закупівлю російської нафти. Попереднє коригування цього показника відбулося пів року тому — 15 січня 2026 року.

Раніше 21-й пакет погрожували заблокувати Болгарія та Італія, вимагаючи вилучення зі списків російського патріарха Кирила. Нині пакет блокують Греція, яка має певні застереження в енергетичній сфері та Австрія — із застереженнями у фінансовій сфері.

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