ЄС цього тижня обговорить три можливих сценарії для запровадження нових санкції проти російського СПГ, - Bloomberg
Європейський Союз обговорює щонайменше три сценарії для того, щоб затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Три сценарії ЄС
Як зазначається6 серед можливих варіантів — запровадити 24-місячний перехідний період перед тим, як ввести санкції. Також можуть прибрати цю пропозицію із санкційного пакета чи скасувати весь пакет обмежень, повідомили джерела.
У ЄС розглядали варіант продовжити чинні контракти як можливий компроміс.
Минулого тижня держави ЄС вирішили зберегти граничну ціну на російську нафту на рівні $44,1 за барель до 23 липня. Джерела агентства додали: якщо жоден з компромісних варіантів не ухвалять — граничну ціну $44,1 залишать ще на деякий час.
Нині в Брюсселі тривають закриті "напружені" переговори. Пропозицію заборонити колишнім російським військовослужбовцям вʼїзд до ЄС відклали, обмежити імпорт деяких видів риби також відхилили. Лідери країн ЄС мають продовжити переговори цього тижня.
Що передувало?
- Глави МЗС ЄС у понеділок, 13 липня, не досягли згоди щодо затвердження 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, але головна дипломатка ЄС Кая Каллас запевнила, що це може статися 15 липня.
- Одним із ключових та найбільш чутливих елементів переговорів є черговий етап перегляду граничної ціни (цінової стелі) на закупівлю російської нафти. Попереднє коригування цього показника відбулося пів року тому — 15 січня 2026 року.
- Раніше 21-й пакет погрожували заблокувати Болгарія та Італія, вимагаючи вилучення зі списків російського патріарха Кирила. Нині пакет блокують Греція, яка має певні застереження в енергетичній сфері та Австрія — із застереженнями у фінансовій сфері.
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