"Майже як Угорщина раніше": Греція стала головною противницею схвалення 21-го пакета санкцій проти РФ, - ЗМІ

Позиція Греції стала головною перешкодою для схвалення нового пакета санкцій ЄС проти Росії.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на анонімні джерела в Європейській комісії, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція Греції

За словами співрозмовників, Греція вважає, що реекспорт російського скрапленого газу (СПГ) буде збитковим для економіки країни, а Кремль такі обмеження суттєво не послаблять.

Наразі Єврокомісія готує розлогий аналіз щодо санкційних заходів ЄС проти РФ, оскільки не погоджується з позицією Греції.

"Можливі варіанти — виняток для Афін або усунення цієї норми з переліку обмежувальних заходів. До того ж 21-й пакет санкції проти РФ уже був значно зменшений. Наприклад, звідти прибрали заборону на закупівлю риби та змінили механізм недопуску військових РФ до країн ЄС",- розповіли джерела "Суспільного".

Один із дипломатів ЄС заявив, що зараз Греція "виглядає ізольованою через тверду позицію, майже як Угорщина раніше". Він додав, що зрештою Афінам та блоку "доведеться знайти компроміс".

Наступне обговорення між послами країн-членів європейського блоку заплановане на середу, 22 липня.

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Що передувало?

Глави МЗС ЄС у понеділок, 13 липня, не досягли згоди щодо затвердження 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, але головна дипломатка ЄС Кая Каллас запевнила, що це може статися 15 липня.

Одним із ключових та найбільш чутливих елементів переговорів є черговий етап перегляду граничної ціни (цінової стелі) на закупівлю російської нафти. Попереднє коригування цього показника відбулося пів року тому — 15 січня 2026 року.

Раніше 21-й пакет погрожували заблокувати Болгарія та Італія, вимагаючи вилучення зі списків російського патріарха Кирила. Нині пакет блокують Греція, яка має певні застереження в енергетичній сфері та Австрія — із застереженнями у фінансовій сфері.

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