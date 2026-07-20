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Новости Санкции ЕС против России
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"Почти как Венгрия ранее": Греция стала главной противницей одобрения 21-го пакета санкций против РФ, — СМИ

Греція, ЄС

Позиция Греции стала главным препятствием для одобрения нового пакета санкций ЕС против России.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на анонимные источники в Европейской комиссии, информирует Цензор.НЕТ.

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Позиция Греции 

По словам собеседников, Греция считает, что реэкспорт российского сжиженного газа (СПГ) будет убыточным для экономики страны, а Кремль такие ограничения существенно не ослабят.

В настоящее время Еврокомиссия готовит подробный анализ санкционных мер ЕС против РФ, поскольку не согласна с позицией Греции.

"Возможные варианты — исключение для Афин или исключение этой нормы из перечня ограничительных мер. К тому же 21-й пакет санкций против РФ уже был значительно сокращен. Например, оттуда убрали запрет на закупку рыбы и изменили механизм недопуска военных РФ в страны ЕС", — рассказали источники "Суспільного".

Один из дипломатов ЕС заявил, что сейчас Греция "выглядит изолированной из-за своей жесткой позиции, почти как Венгрия ранее". Он добавил, что в конечном итоге Афинам и блоку "придется найти компромисс".

Следующее обсуждение между послами стран-членов европейского блока запланировано на среду, 22 июля.

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Что этому предшествовало?

  • Главы МИД ЕС в понедельник, 13 июля, не достигли согласия по утверждению 21-го пакета санкций ЕС против России, но главный дипломат ЕС Кая Каллас заверила, что это может произойти 15 июля.
  • Одним из ключевых и наиболее чувствительных элементов переговоров является очередной этап пересмотра предельной цены (ценового потолка) на закупку российской нефти. Предыдущая корректировка этого показателя состоялась полгода назад — 15 января 2026 года.
  • Ранее 21-й пакет угрожали заблокировать Болгария и Италия, требуя исключения из списков российского патриарха Кирилла. Сейчас пакет блокируют Греция, у которой есть определенные оговорки в энергетической сфере, и Австрия — с оговорками в финансовой сфере.

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Автор: 

Греция (750) санкции (12148) Евросоюз (18355)
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Топ комментарии
+9
Кожна гнида яка сидить на дотаціях ставить з себе велику державу.
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20.07.2026 18:29 Ответить
+5
Як мені казав знайомий, моряк торгівельного флоту, з Одеси, "Хитрожопіших, ніж греки, у Європі "ще пошукать треба"... З долоні шерсті настрижуть"...".
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20.07.2026 18:34 Ответить
+4
Це буде безкінечно, спекулянти завжди будуть торгувати з путіним! Потрібно знищувати судна які йдуть в росію!
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20.07.2026 19:11 Ответить

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