"Почти как Венгрия ранее": Греция стала главной противницей одобрения 21-го пакета санкций против РФ, — СМИ

Позиция Греции стала главным препятствием для одобрения нового пакета санкций ЕС против России.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на анонимные источники в Европейской комиссии, информирует Цензор.НЕТ.

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Позиция Греции

По словам собеседников, Греция считает, что реэкспорт российского сжиженного газа (СПГ) будет убыточным для экономики страны, а Кремль такие ограничения существенно не ослабят.

В настоящее время Еврокомиссия готовит подробный анализ санкционных мер ЕС против РФ, поскольку не согласна с позицией Греции.

"Возможные варианты — исключение для Афин или исключение этой нормы из перечня ограничительных мер. К тому же 21-й пакет санкций против РФ уже был значительно сокращен. Например, оттуда убрали запрет на закупку рыбы и изменили механизм недопуска военных РФ в страны ЕС", — рассказали источники "Суспільного".

Один из дипломатов ЕС заявил, что сейчас Греция "выглядит изолированной из-за своей жесткой позиции, почти как Венгрия ранее". Он добавил, что в конечном итоге Афинам и блоку "придется найти компромисс".

Следующее обсуждение между послами стран-членов европейского блока запланировано на среду, 22 июля.

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Что этому предшествовало?

Главы МИД ЕС в понедельник, 13 июля, не достигли согласия по утверждению 21-го пакета санкций ЕС против России, но главный дипломат ЕС Кая Каллас заверила, что это может произойти 15 июля.

Одним из ключевых и наиболее чувствительных элементов переговоров является очередной этап пересмотра предельной цены (ценового потолка) на закупку российской нефти. Предыдущая корректировка этого показателя состоялась полгода назад — 15 января 2026 года.

Ранее 21-й пакет угрожали заблокировать Болгария и Италия, требуя исключения из списков российского патриарха Кирилла. Сейчас пакет блокируют Греция, у которой есть определенные оговорки в энергетической сфере, и Австрия — с оговорками в финансовой сфере.

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