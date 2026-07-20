В Евросоюзе стремительно падает поддержка новых санкций против РФ, - FT

Европейский Союз сталкивается с резким падением поддержки новых экономических санкций против России. Ряд стран блока отказываются поддерживать меры, которые могут нанести ущерб их крупным компаниям.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Провал переговоров в Брюсселе

Поскольку санкции в ЕС принимаются только при единодушной поддержке всех государств-членов, возражения отдельных стран вынудили послов ЕС провести на прошлой неделе четыре дня переговоров в Брюсселе. Однако достичь компромисса не удалось.

"За столом переговоров моральный императив действует все меньше и меньше. Столицы всех стран соглашаются на жесткую риторику и разговоры о солидарности, но потом всё это растворяется", - сказал один из дипломатов.

Последний пакет санкций предусматривает новые ограничения в отношении российского экспорта и финансовой системы, а также механизм сохранения ценового потолка на российскую нефть, который должен ограничить доходы Кремля от ее продажи. Однако реализация этих мер оказалась под угрозой из-за вето отдельных государств.

Читайте также: Болгария не будет блокировать 21-й пакет санкций ЕС против России, - глава Минобороны Стоянов

Требования и вето отдельных стран ЕС

В частности, Грецияотказывается поддержать весь пакет, если ей не разрешат и в дальнейшем транспортировать российский сжиженный природный газ в третьи страны. Правительство Греции подчеркивает, что новые санкции должны наносить "значительно больший ущерб России", чем экономикам стран ЕС, и быть "тщательно взвешенными", чтобы максимально усилить давление на Москву и минимизировать негативные последствия для Европы.

Португалия и Германия, в свою очередь, настаивают на отмене запрета на импорт российской рыбы, мотивируя это необходимостью поддержать собственную рыбоперерабатывающую промышленность.

Франция и Италия, являющиеся ведущими туристическими направлениями Европы, выступают за смягчение запрета на выдачу виз российским военным, участвовавшим в войне.

Австрия, в свою очередь, вновь подняла вопрос о размораживании российских активов на сумму 2 млрд евро для компенсации банку "Райффайзен" штрафа, наложенного Москвой.

Отмечается, что европейские компании, в частности датская пивоваренная группа Carlsberg и финская энергетическая группа Fortum, понесли миллиардные убытки в результате введения санкций и конфискации активов российских юридических лиц.

Страны, понесшие наибольшие потери, раздражены тем, что партнеры прикрываются призывами к солидарности, параллельно отстаивая собственные бизнес-интересы.

"Есть определенные государства-члены, которые не прекратили деловые отношения с Россией в 2022-м и 2023-м годах. Неудобная правда для этих столиц заключается в том, что сейчас санкции начинают бить именно по тем секторам, которые до сих пор остаются основными источниками российских доходов", - сказал собеседник издания.

Дипломаты отмечают, что нежелание части государств-членов поддерживать более жесткие санкции, даже несмотря на потенциальные потери для собственных экономик, напрямую зависит от того, воспринимают ли они Россию как прямую угрозу собственной безопасности.

Читайте также: В ЕС снова не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России, - СМИ

Что этому предшествовало?

Главы МИД стран ЕС в понедельник, 13 июля, не достигли согласия по утверждению 21-го пакета санкций ЕС против России, но главный дипломат ЕС Кая Каллас заверила, что это может произойти 15 июля.

Одним из ключевых и наиболее чувствительных элементов переговоров является очередной этап пересмотра предельной цены (ценового потолка) на закупку российской нефти. Предыдущая корректировка этого показателя состоялась полгода назад - 15 января 2026 года.

Ранее 21-й пакет угрожали заблокировать Болгария и Италия, требуя исключения из списков российского патриарха Кирилла. Сейчас пакет блокируют Греция, у которой есть определенные оговорки в энергетической сфере, и Австрия - с оговорками в финансовой сфере.

Читайте также: Греция заблокировала новые санкции ЕС против СПГ РФ из-за угрозы для своих перевозчиков