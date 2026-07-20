У Євросоюзі стрімко падає підтримка нових санкцій проти РФ, - FT

Європейський Союз стикається з різким падінням підтримки нових економічних санкцій проти Росії. Низка країн блоку відмовляються підтримувати заходи, які можуть завдати збитків їхнім великим компаніям.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Провал переговорів у Брюсселі

Оскільки санкції в ЄС ухвалюються лише за одностайної підтримки всіх держав-членів, заперечення окремих країн змусили послів ЄС провести минулого тижня чотири дні переговорів у Брюсселі. Однак досягти компромісу не вдалося.

"За столом переговорів моральний імператив діє все менше і менше. Столиці всіх країн погоджуються на жорстку риторику та розмови про солідарність, але потім усе це розчиняється",- сказав один із дипломатів.

Останній пакет санкцій передбачає нові обмеження щодо російського експорту та фінансової системи, а також механізм збереження цінової стелі на російську нафту, який має обмежити доходи Кремля від її продажу. Однак реалізація цих заходів опинилася під загрозою через вето окремих держав.

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Вимоги та вето окремих країн ЄС

Зокрема, Греція відмовляється підтримати весь пакет, якщо їй не дозволять і надалі транспортувати російський скраплений природний газ до третіх країн. Уряд Греції наголошує, що нові санкції мають завдавати "значно більших втрат Росії", ніж економікам країн ЄС, і бути "ретельно виваженими", щоб максимально посилювати тиск на Москву та мінімізувати негативні наслідки для Європи.

Португалія та Німеччина своєю чергою наполягають на скасуванні заборони на імпорт російської риби, мотивуючи це необхідністю підтримати власну рибопереробну промисловість.

Франція та Італія, які є провідними туристичними напрямками Європи, виступають за пом'якшення заборони на видачу віз російським військовим, які брали участь у війні.

Австрія натомість знову порушила питання про розморожування російських активів на суму 2 млрд євро для компенсації банку "Райффайзен" штрафу, накладеного Москвою.

Зазначається, що Європейські компанії, зокрема данська пивоварна група Carlsberg та фінська енергетична група Fortum, зазнали мільярдних збитків внаслідок запровадження санкцій та конфіскації російських юридичних осіб.

Країни, що зазнали найбільших втрат, роздратовані тим, що партнери прикриваються закликами до солідарності, паралельно відстоюючи власні бізнес-інтереси.

"Є певні держави-члени, які не припинили ділові відносини з Росією у 2022-му та 2023-му роках. Незручна правда для цих столиць полягає в тому, що зараз санкції починають бити саме по тих секторах, які досі залишаються основними джерелами російських доходів",- сказав співрозмовник видання.

Дипломати зазначають, що небажання частини держав-членів підтримувати жорсткіші санкції, навіть попри потенційні втрати для власних економік, безпосередньо залежить від того, чи сприймають вони Росію як пряму загрозу власній безпеці.

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Що передувало?

Глави МЗС ЄС у понеділок, 13 липня, не досягли згоди щодо затвердження 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, але головна дипломатка ЄС Кая Каллас запевнила, що це може статися 15 липня.

Одним із ключових та найбільш чутливих елементів переговорів є черговий етап перегляду граничної ціни (цінової стелі) на закупівлю російської нафти. Попереднє коригування цього показника відбулося пів року тому — 15 січня 2026 року.

Раніше 21-й пакет погрожували заблокувати Болгарія та Італія, вимагаючи вилучення зі списків російського патріарха Кирила. Нині пакет блокують Греція, яка має певні застереження в енергетичній сфері та Австрія — із застереженнями у фінансовій сфері.

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