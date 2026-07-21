В ЄС слабшає підтримка нових санкцій проти РФ, - радник президента Литви Матульоніс

В Євросоюзі зменшується підтримка нових санкцій проти РФ. Він наголосив, що саме посилення тиску може змусити Москву до переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це заявив старший радник президента Литви Дейвідас Матульоніс.

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Він зазначив, що країни Європейського Союзу мають досягти згоди щодо запровадження нового пакета санкцій проти Росії.

За його словами, відмова від посилення санкційного тиску стала б помилкою, адже обмежувальні заходи вже демонструють свою ефективність і продовжують впливати на Росію.

"Якось потроху зменшується ентузіазм щодо санкцій проти Росії, але це помилка, оскільки саме зараз потрібно і зберегти, і посилити санкції, адже дійсно видно, що в самій позиції Росії спостерігається певне розхитування", – сказав радник литовського президента.

Він наголосив: якщо Захід дійсно прагне змусити Росію розпочати переговори з Україною щодо миру, "то без санкцій, без їхнього посилення нам буде важко цього досягти".

Що передувало?

Європейський Союз обговорює щонайменше три сценарії для того, щоб затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії.

Глави МЗС ЄС у понеділок, 13 липня, не досягли згоди щодо затвердження 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, але головна дипломатка ЄС Кая Каллас запевнила, що це може статися 15 липня.

Одним із ключових та найбільш чутливих елементів переговорів є черговий етап перегляду граничної ціни (цінової стелі) на закупівлю російської нафти. Попереднє коригування цього показника відбулося пів року тому — 15 січня 2026 року.

Раніше 21-й пакет погрожували заблокувати Болгарія та Італія, вимагаючи вилучення зі списків російського патріарха Кирила. Нині пакет блокують Греція, яка має певні застереження в енергетичній сфері та Австрія — із застереженнями у фінансовій сфері.

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