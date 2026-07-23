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Посли ЄС досягли згоди щодо 21-го пакета санкцій проти Росії, - ЗМІ
Посли ЄС досягли згоди щодо пакету санкцій проти Росії, який раніше блокувала Греція.
Про це Суспільному повідомив дипломат Євросоюзу, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Наразі завершується технічна робота, а письмова процедура для остаточного ухвалення розпочнеться сьогодні після обіду", - сказав він.
Що передувало?
- Глави МЗС ЄС у понеділок, 13 липня, не досягли згоди щодо затвердження 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, але головна дипломатка ЄС Кая Каллас запевнила, що це може статися 15 липня.
- Одним із ключових та найбільш чутливих елементів переговорів є черговий етап перегляду граничної ціни (цінової стелі) на закупівлю російської нафти. Попереднє коригування цього показника відбулося пів року тому — 15 січня 2026 року.
- Раніше 21-й пакет погрожували заблокувати Болгарія та Італія, вимагаючи вилучення зі списків російського патріарха Кирила. Нині пакет блокують Греція, яка має певні застереження в енергетичній сфері та Австрія — із застереженнями у фінансовій сфері.
- За даними ЗМІ, ЄС не зміг погодити 21-й пакет санкцій проти Росії через позицію Греції
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