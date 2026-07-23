Посли ЄС досягли згоди щодо 21-го пакета санкцій проти Росії, - ЗМІ

Посли ЄС досягли згоди щодо пакету санкцій проти Росії, який раніше блокувала Греція.

Про це Суспільному повідомив дипломат Євросоюзу, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Наразі завершується технічна робота, а письмова процедура для остаточного ухвалення розпочнеться сьогодні після обіду", - сказав він.

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Що передувало?

Глави МЗС ЄС у понеділок, 13 липня, не досягли згоди щодо затвердження 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, але головна дипломатка ЄС Кая Каллас запевнила, що це може статися 15 липня.

Одним із ключових та найбільш чутливих елементів переговорів є черговий етап перегляду граничної ціни (цінової стелі) на закупівлю російської нафти. Попереднє коригування цього показника відбулося пів року тому — 15 січня 2026 року.

Раніше 21-й пакет погрожували заблокувати Болгарія та Італія, вимагаючи вилучення зі списків російського патріарха Кирила. Нині пакет блокують Греція, яка має певні застереження в енергетичній сфері та Австрія — із застереженнями у фінансовій сфері.

За даними ЗМІ, ЄС не зміг погодити 21-й пакет санкцій проти Росії через позицію Греції

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