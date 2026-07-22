ЄС знову не зміг погодити 21-й пакет санкцій проти Росії через позицію Греції, - ЗМІ

Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) не зміг досягти консенсусу щодо ухвалення 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Головною перешкодою для затвердження документа залишається позиція Греції.

Про це із посиланням на кількох європейських дипломатів, обізнаних із перебігом закритих перемовин, пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

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Два раунди засідань та грецький тупик

Як зазначається, 22 липня питання ухвалення 21-го пакета обмежень було поставлене першим у порядку денному Coreper. Проте ранкові консультації швидко зайшли у глухий кут, через що розгляд перенесли на вечір як останнє питання дня. Повторна дискусія, яка тривала понад дві години, також не принесла бажаного результату.

"Сьогодні Coreper не знайшов консенсус щодо 21-го пакета санкцій, оскільки Греція продовжує наполягати на вилученні з пакета повної заборони на надання послуг з транспортування російського скрапленого газу, зокрема у треті країни", — заявив співрозмовник видання.

Через брак одностайності посли ЄС ухвалили рішення оголосити перерву та зібратися на вирішальне засідання вранці 23 липня.

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Що передувало?

Глави МЗС ЄС у понеділок, 13 липня, не досягли згоди щодо затвердження 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, але головна дипломатка ЄС Кая Каллас запевнила, що це може статися 15 липня.

Одним із ключових та найбільш чутливих елементів переговорів є черговий етап перегляду граничної ціни (цінової стелі) на закупівлю російської нафти. Попереднє коригування цього показника відбулося пів року тому — 15 січня 2026 року.

Раніше 21-й пакет погрожували заблокувати Болгарія та Італія, вимагаючи вилучення зі списків російського патріарха Кирила. Нині пакет блокують Греція, яка має певні застереження в енергетичній сфері та Австрія — із застереженнями у фінансовій сфері.

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