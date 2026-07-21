ЄС розглядає три сценарії збереження санкцій проти російського скрапленого газу, – Bloomberg

Європейський Союз збирається обговорити щонайменше три можливі сценарії виходу з глухого кута щодо свого останнього пакету санкцій проти Росії.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, розгляд 21 пакету санкцій загальмував минулого тижня після того, як Греція виступила проти пропозицій обмежити європейські компанії в передачі російського скрапленого природного газу третім країнам.

Які варіанти розглядають

Нові варіанти, які хочуть обговорити, включають:

24-місячний період припинення дії обмежень до набрання чинності,

повне скасування цього заходу,

скасування всього пакету санкцій.

Окрім того, в Євросоюзі розгядали можливість пролонгації чинних контрактів як потенційного компромісу.

Заморожування граничної ціни може бути продовжено, навіть якщо інші пропозиції не будуть узгоджені.

Ціна на російську нафту

Країни-члени Євросоюзу минулого тижня домовилися тимчасово зберегти граничну ціну на російську нафту в розмірі $44,1 до 23 липня, оскільки вони намагаються досягти ширшої угоди.

Таке продовження терміну мало дати європейським посадовцям більше часу для досягнення угоди щодо пакету санкцій, який включає більш тривале заморожування ціни на нафту з Росії.

Торік ЄС вирішив дозволити ціні на російську нафту варіюватися та встановлювати її кожні шість місяців на 15% нижче середньої ринкової ціни на нафту марки Urals.

Ідея полягала в тому, щоб забезпечити низьку граничну ціну після того, як обмеження в $60 не змогло достатньо стримати доходи Росії від палива. Однак через війну в Ірані, яка призвела до різкого зростання світових цін на нафту, верхнє цінове обмеження ЄС також може зрости, що потенційно може призвести до припливу готівки до РФ.

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Підтримка нових санкцій

Раніше повідомлялося, що в Європейському Союзі різко падає підтримка нових економічних санкцій проти Росії, оскільки країни ЄС відмовляються підтримувати заходи, які можуть завдати шкоди їхнім великим компаніям.

Санкції, що були введені проти РФ після початку її повномасштабного вторгнення в Україну, мали на меті перекрити джерела фінансування війни. Однак вимоги окремих країн викликали занепокоєння через ознаки того, що Європа дедалі менше готова миритися з побічними наслідками санкцій для власних компаній, які досі ведуть бізнес із Росією.

Закупівлі російського СПГ

До того повідомлялося, що Європейський Союз за перше півріччя поточного року імпортував більше скрапленого природного газу з російського заводу "Ямал СПГ", ніж будь-коли раніше.

За перші чотири місяці цього року ЄС купив рекордну кількість газу з найбільшого російського газового проєкту "Ямал СПГ", оскільки війна в Ірані підштовхувала Європу назад до російського палива, від якого вона намагалася поступово відмовитися.

За три місяці цього року Європа збільшила імпорт скрапленого газу з російського проєкту "Ямал СПГ", оскільки світові поставки були порушені через війну на Близькому Сході і закриття Іраном Ормузької протоки.

Заборона російського газу

Наразі чинні правила Євросоюзу вже забороняють закупівлю російського скрапленого газу за короткостроковими контрактами – тобто кожна партія із заводу "Ямал СПГ" потребує підтвердження митних органів країни-імпортера про те, що продаж здійснюється за довгостроковим контрактом.

Однак уже з 1 січня 2027 року набуде чинності заборона Євросоюзу на імпорт російського скрапленого газу за довгостроковими контрактами. Поставки трубопровідного газу також будуть заборонені пізніше того самого року.

Російський СПГ

У квітні стало відомо, що найбільший російський виробник скрапленого природного газу – компанія "Новатек" – створив компанію для будівництва власних суден та плавучих споруд на тлі нестачі газовозів через санкції.

У серпні торік найбільший у Росії виробник скрапленого природного газу "Новатек" вперше знайшов покупця на газ з підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2" з моменту запуску наприкінці 2023 року. Раніше покупці відмовлялися імпортувати газ через ризик потрапити під вторинні санкції США.

Відмова від російського газу

Як повідомлялося, Європейський Союз від 25 квітня 2026 року почав запроваджувати заборону на імпорт російського скрапленого природного газу на короткостроковій основі.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз домовився про швидшу, ніж раніше планувалося, поступову відмову від російського газу, прагнучи повністю розірвати зв'язки з колишнім ключовим постачальником енергії.

Угода передбачає заборону імпорту скрапленого природного газу з РФ до кінця 2026 року та припинення постачання трубопровідного газу за довгостроковими контрактами до 30 вересня 2027 року.

Як повідомлялося, на початку жовтня посли країн Європейського Союзу домовилися продовжити реалізацію плану щодо припинення імпорту російської нафти й газу до 2028 року, попри заперечення з боку Словаччини й Угорщини.

На початку вересня єврокомісар із питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що після ухвалення Європейським Союзом рішення про повну відмову від російських енергоресурсів це має означати, що навіть після встановлення миру в Україні ЄС не повернеться до закупівель у Росії.

У середині червня Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

На початку травня Єврокомісія презентувала "дорожню карту" REPowerEU Roadmap, яка має забезпечити досягнення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії.

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