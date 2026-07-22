ЕС вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России из-за позиции Греции, - СМИ

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) не смог достичь консенсуса по вопросу принятия 21-го пакета санкций Европейского Союза против России. Главным препятствием для утверждения документа остается позиция Греции.

Об этом со ссылкой на нескольких европейских дипломатов, осведомленных о ходе закрытых переговоров, пишет "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

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Два раунда заседаний и греческий тупик

Как отмечается, 22 июля вопрос об утверждении 21-го пакета ограничений был поставлен первым в повестке дня Coreper. Однако утренние консультации быстро зашли в тупик, из-за чего рассмотрение перенесли на вечер в качестве последнего вопроса дня. Повторная дискуссия, длившаяся более двух часов, также не принесла желаемого результата.

"Сегодня Coreper не достиг консенсуса по 21-му пакету санкций, поскольку Греция продолжает настаивать на исключении из пакета полного запрета на оказание услуг по транспортировке российского сжиженного газа, в частности в третьи страны", — заявил собеседник издания.

Из-за отсутствия единодушия послы ЕС приняли решение объявить перерыв и собраться на решающее заседание утром 23 июля.

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Что этому предшествовало?

Главы МИД ЕС в понедельник, 13 июля, не достигли согласия по утверждению 21-го пакета санкций ЕС против России, но главная дипломатка ЕС Кая Каллас заверила, что это может произойти 15 июля.

Одним из ключевых и наиболее чувствительных элементов переговоров является очередной этап пересмотра предельной цены (ценового потолка) на закупку российской нефти. Предыдущая корректировка этого показателя состоялась полгода назад — 15 января 2026 года.

Ранее 21-й пакет угрожали заблокировать Болгария и Италия, требуя исключения из списков российского патриарха Кирилла. Сейчас пакет блокируют Греция, у которой есть определенные оговорки в энергетической сфере, и Австрия — с оговорками в финансовой сфере.

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