ЕС запускает морские проверки судов теневого флота РФ, - Каллас

Европейский Союз будет усиливать давление на так называемый теневой флот России, задействуя военно-морские миссии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

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Контроль на море и досмотры судов

По словам Каллас, 20 июля силы операции IRINI высадились на нефтяной танкер MV SOUTH STAR. Судно подозревается в плавании под чужим флагом, что является нарушением международного морского права.

"На нефтяной танкер MV SOUTH STAR, подозреваемый в плавании под чужим флагом, что нарушает международное морское право, 20 июля высадились силы операции IRINI для проверки флага", — отметила она.

Каллас подчеркнула, что каждый незаконный рейс способствует поддержанию военной машины России.

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Новые решения ЕС в отношении теневого флота

Она подчеркнула, что ЕС сочетает санкционную политику с действиями на море.

"Мы согласовываем наши санкции с действиями на море", — заявила Каллас.

По ее словам, на этой неделе государства-члены ЕС разрешили миссии ATALANTA проводить досмотры подозрительных судов российского теневого флота для проверки флага. Такие действия уже применяются в рамках операции IRINI.

"Это решение еще больше затягивает сеть", — подытожила она.

В то же время послы ЕС встречаются в Брюсселе, чтобы согласовать текст 21-го пакета санкций против России. Некоторые страны, в частности Греция, выражают оговорки по поводу отдельных ограничений.

Ранее Каллас заявила, что ЕС задержал танкер, который может принадлежать "теневому флоту" РФ.

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