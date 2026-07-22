ЕС задержал танкер, который может принадлежать к "теневому флоту" РФ, - Каллас. ФОТО

Правоохранительные органы Европейского Союза в понедельник, 20 июля, задержали танкер MV South Star по подозрению в том, что он шел под фальшивым флагом. Он может принадлежать к российскому "теневому флоту".

Об этом 22 июля сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали задержания

Отмечается, что судно задержали в рамках операции EUNAVFOR MED IRINI. Танкер курсировал под фальшивым флагом, что является нарушением международного морского права.

"Мы усиливаем давление на российский теневой флот... Каждый незаконный рейс помогает поддерживать военную машину России. Мы подкрепляем наши санкции действиями на море", — подчеркнула Каллас.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Казахстан осудил атаки Украины на танкеры с его нефтью в Черном море: пригрозил Киеву судебными исками







Другие задержания танкеров

14 июня Великобритания впервые перехватила танкер российского теневого флота, который пытался пройти через Ла-Манш.

23 июня французские военные остановили танкер Deliver под флагом Камеруна у побережья Сицилии. Судно следовало из российского нефтяного порта Приморск в Сингапур через Суэцкий канал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Еще 13 судов "теневого флота" РФ поражены в Азовском и Черном морях, - Мадяр. ВИДЕО