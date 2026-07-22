Силы беспилотных систем ВСУ поразили еще 13 судов российского "теневого флота" в Черном и Азовском морях.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, в Черном и Азовском морях в течение 48 часов было поражено 13 российских судов.

Также Мадяр прокомментировал удар по логистическому центру Wildberries.

"Фиолетовый цвет "дикой ягодки" в версии 3.0 на болотах приобретает иной смысл. И содержит он в себе смесь именно того проклятого триколора - сочетание красного, синего и белого.



Черви, вы же помните: "черная смородина красная, потому что зеленая". Так вот: Уолл-стрит образца 1929 года, как образец разрушения мнимого чувства безопасности, покажется зеленой ягодкой рядом с тем самодельным фиолетовым", - отметил он.

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Что этому предшествовало?

Дроны массированно атаковали Краснодарский край: горит логистический центр Wildberries в Краснодаре, в Армавире пожар на нефтебазе.

Логистический центр Wildberries также подвергся атаке в Ставропольском крае РФ.

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