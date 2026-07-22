Командующий СБС Мадяр назвал пять шагов для НАТО, чтобы подготовиться к войне дронов с РФ

Индустрия дронов

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди призвал страны-члены НАТО в срочном порядке создать собственные войска беспилотных систем и реализовать план из пяти стратегических шагов для защиты своих границ. Он предупредил, что уже через год Россия сможет нарастить количество запусков ударных дронов до 1000 единиц в сутки.

Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Каолану Робертсону, передает Цензор.НЕТ.

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Пять обязательных шагов по подготовке НАТО по версии Мадяра

По словам Бровди, Альянс должен безотлагательно реализовать пять ключевых шагов для подготовки к войне дронов.

Буферная зона дронов: Создать вдоль всей государственной границы специальную "зону работы дронов" шириной от 2 до 5 км, где любое продвижение противника или техники будет обнаруживаться и уничтожаться беспилотниками мгновенно.

Оптоволоконная сеть: развернуть вдоль этой пограничной линии защищенную сеть оптоволоконной связи для одновременного управления несколькими дронами из удаленных командных пунктов.

Мобильная ПВО против БПЛА: Создать отдельную специализированную систему мобильной противовоздушной обороны для уничтожения вражеских разведывательных и ударных дронов.

Бригады СБС в каждой стране: Сформировать в армии каждой страны НАТО полноценную бригаду Сил беспилотных систем численностью не менее 300 экипажей для нанесения FPV-ударов, патрулирования и глубинной разведки.

Дальнобойные экипажи: Создать первые 40–50 экипажей для нанесения дальнобойных асимметричных ударов, что Альянс способен осуществить уже к концу 2026 года.

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Опасность 1000 "шахедов" в сутки

Мадяр предупредил, что Россия продолжит быстро наращивать производство ударных дронов. Если сегодня враг запускает по украинским городам и инфраструктуре около 300 "шахедов" в сутки, то уже через год эта цифра достигнет 1000 беспилотников ежедневно, считает он.

"Я не знаю ни одной страны в мире, которая смогла бы принять в понедельник 1000 дронов, во вторник 1000 дронов-"шахедов" и в среду. В среду они, бл#дь, поднимут белый флаг", - эмоционально заявил Бровди в интервью.

Он добавил, что сбивание такого количества дешевых воздушных целей высокоточными ракетами типа Patriot экономически неэффективно и быстро истощит любые военные арсеналы.

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