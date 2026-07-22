Командующий СБС Мадяр назвал пять шагов для НАТО, чтобы подготовиться к войне дронов с РФ
Индустрия дронов
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди призвал страны-члены НАТО в срочном порядке создать собственные войска беспилотных систем и реализовать план из пяти стратегических шагов для защиты своих границ. Он предупредил, что уже через год Россия сможет нарастить количество запусков ударных дронов до 1000 единиц в сутки.
Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Каолану Робертсону, передает Цензор.НЕТ.
Пять обязательных шагов по подготовке НАТО по версии Мадяра
По словам Бровди, Альянс должен безотлагательно реализовать пять ключевых шагов для подготовки к войне дронов.
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Буферная зона дронов: Создать вдоль всей государственной границы специальную "зону работы дронов" шириной от 2 до 5 км, где любое продвижение противника или техники будет обнаруживаться и уничтожаться беспилотниками мгновенно.
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Оптоволоконная сеть: развернуть вдоль этой пограничной линии защищенную сеть оптоволоконной связи для одновременного управления несколькими дронами из удаленных командных пунктов.
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Мобильная ПВО против БПЛА: Создать отдельную специализированную систему мобильной противовоздушной обороны для уничтожения вражеских разведывательных и ударных дронов.
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Бригады СБС в каждой стране: Сформировать в армии каждой страны НАТО полноценную бригаду Сил беспилотных систем численностью не менее 300 экипажей для нанесения FPV-ударов, патрулирования и глубинной разведки.
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Дальнобойные экипажи: Создать первые 40–50 экипажей для нанесения дальнобойных асимметричных ударов, что Альянс способен осуществить уже к концу 2026 года.
Опасность 1000 "шахедов" в сутки
Мадяр предупредил, что Россия продолжит быстро наращивать производство ударных дронов. Если сегодня враг запускает по украинским городам и инфраструктуре около 300 "шахедов" в сутки, то уже через год эта цифра достигнет 1000 беспилотников ежедневно, считает он.
"Я не знаю ни одной страны в мире, которая смогла бы принять в понедельник 1000 дронов, во вторник 1000 дронов-"шахедов" и в среду. В среду они, бл#дь, поднимут белый флаг", - эмоционально заявил Бровди в интервью.
Он добавил, что сбивание такого количества дешевых воздушных целей высокоточными ракетами типа Patriot экономически неэффективно и быстро истощит любые военные арсеналы.
- Напомним, в этом же интервью Мадяр заявил, что Украина сознательно не наносит удары по Крымскому мосту, чтобы дать возможность покинуть временно оккупированный полуостров коллаборационистам и россиянам, переехавшим в Крым после его оккупации. В то же время командующий извинился перед всеми жителями Крыма, украинцами, за те неудобства, которые им приходится переживать, и призвал набраться терпения, чтобы "мы могли реализовать начатую операцию".
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І Хамас та 7 жовтня 2023 року тут ні до чого.
Та й з Іраном воюють не через ядерну програму та дестабілізацію ним Близького Сходу, а чисто через примхи.👹
Ну з таким же успіхом можна сказати, що ми воюємо бо вирішили зганяти руськоязичних з їх рідної землі і відповідно воювати з Росією.
Ой. Так саме так кацапи і кажуть...