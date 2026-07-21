Командувач СБС Мадяр назвав п’ять кроків для НАТО, щоб підготуватися до війни дронів з РФ

Індустрія дронів

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді закликав держави-члени НАТО терміново створити власні війська безпілотних систем та реалізувати план із п'яти стратегічних кроків для захисту своїх кордонів. Він попередив, що вже за рік Росія зможе наростити запуски ударних дронів до 1000 одиниць на добу.

Про це він заявив в інтерв'ю британському журналісту Каолану Робертсону, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

П'ять обов'язкових кроків підготовки НАТО за версією Мадяра

За словами Бровді, Альянс повинен невідкладно реалізувати п'ять ключових кроків для підготовки до війни дронів.

Буферна зона дронів: Створити вздовж усього державного кордону спеціальну "зону роботи дронів" завширшки від 2 до 5 км, де будь-яке висування противника чи техніки виявлятиметься та знищуватиметься безпілотниками миттєво.

Оптоволоконна мережа: Розгорнути вздовж цієї прикордонної лінії захищену мережу оптоволоконного зв'язку для одночасного керування кількома дронами з віддалених командних пунктів.

Мобільна ППО проти БпЛА: Створити окрему спеціалізовану систему мобільної протиповітряної оборони для знищення ворожих розвідувальних та ударних дронів.

Бригади СБС у кожній країні: Сформувати в армії кожної країни НАТО повноцінну бригаду Сил безпілотних систем щонайменше з 300 екіпажів для виконання FPV-ударів, патрулювання та глибинної розвідки.

Далекобійні екіпажі: Створити перші 40–50 екіпажів для здійснення далекобійних асиметричних ударів, що під силу виконати Альянсу вже до кінця 2026 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБС уразили ще 19 енерговузлів на окупованих територіях,- Мадяр. ВIДЕО

Небезпека 1000 "шахедів" на добу

Мадяр попередив, що Росія продовжить швидко нарощувати виробництво ударних дронів. Якщо сьогодні ворог випускає по українських містах та інфраструктурі близько 300 "шахедів" за добу, то вже за рік ця цифра сягне 1000 безпілотників щодня, вважає він.

"Я не знаю країни світу, котра могла б прийняти у понеділок 1000 дронів, у вівторок 1000 дронів-"шахедів" і в середу. Вони в середу білий прапор піднімуть бл#ять", — емоційно заявив Бровді в інтерв'ю.

Він додав, що збиття такої кількості дешевих повітряних цілей високоточними ракетами типу Patriot є економічно неефективним та швидко виснажить будь-які військові арсенали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща попередила про можливі провокації РФ з використанням дронів