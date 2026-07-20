СБС уразили ще 19 енерговузлів на окупованих територіях,- Мадяр. ВIДЕО

У межах операції "Кримський рубильник off" підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) уразили ще 19 енергооб’єктів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді, інформує Цензор.НЕТ.

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Загалом із 1 по 20 липня рахунок результативно уражених підстанцій та електровузлів сягнув вже 104 одиниць.

Перелік уражених об'єктів під час останньої серії ударів:

В окупованому Криму:

ПС 110 кВ "Лучисте" (н.п. Лучисте) — 9 батальйон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

ПС 110 кВ "Морське" (н.п. Морське) — 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

ПС 110 кВ "Привітне" (н.п. Привітне) — 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

ПС 110 кВ "Дарсан" (Ялта) — 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра" спільно з 427 ОБр СБС "Рарог";

ПС 110 кВ "Соляна" (Керч) — 1 ОЦ СБС;

ПС 220 кВ "Азовська" (Старий Крим) — 1 ОЦ СБС;

ПС 110 кВ "Зоря" (н.п. Понизівка) — 412 ОБр СБС "Nemesis";

ПС 110 кВ "Капсель" (Судак) — 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

ПС 110 кВ "Коктебель" (н.п. Щебетовка) — 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

ПС 110 кВ "Леніно" (н.п. Єди-Кую) — 1 ОЦ СБС;

ПС 220 кВ "Насосна-3" (н.п. Зелений Яр) — 1 ОЦ СБС;

На інших тимчасово окупованих територіях України:

Електропідстанція в н.п. Широке (Херсонська обл.) — 20 ОБр СБС "К-2";

Електропідстанція в н.п. Землянки (Донецька обл.) — 4 бат 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

Електропідстанція в н.п. Безгинове (Луганська обл.) — 20 ОБр СБС "К-2";

Електропідстанція в н.п. Біла Гора (Луганська обл.) — 20 ОБр СБС "К-2";

Електропідстанція в н.п. Денежникове (Луганська обл.) — 20 ОБр СБС "К-2";

Електропідстанція в Макіївці (Донецька обл.) — 4 бат 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

Електропідстанція в н.п. Ганівка (Запорізька обл.) — 412 ОБр СБС "Nemesis".

ПС 150 кВ "Бердянська" в Бердянську — 1 ОЦ СБС.

"Окупантська розетка Криму залишатиметься у постійному тонусі до повного позбавлення тягаря колонізації українського півострову. Ми встоїмо, Москва ляже, Крим відгодуємо та відбудуємо", - наголосив Мадяр.

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