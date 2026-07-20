СБС поразили еще 19 энергоузлов на оккупированных территориях, — Мадяр. ВИДЕО

В рамках операции "Крымский рубильник off" подразделения Сил беспилотных систем (СБС) нанесли удары по еще 19 энергообъектам на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадьяр) Бровди, сообщает Цензор.НЕТ.

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Всего с 1 по 20 июля число результативно пораженных подстанций и электроузлов достигло уже 104 единиц.

Перечень объектов, пораженных в ходе последней серии ударов:

В оккупированном Крыму:

ПС 110 кВ "Лучисте" (н.п. Лучисте) — 9-й батальон "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра";

ПС 110 кВ "Морское" (н.п. Морское) — 9-й батальон "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра";

ПС 110 кВ "Привитне" (н.п. Привитне) — 9-й батальон "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра";

ПС 110 кВ "Дарсан" (Ялта) — 9 бат "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра" совместно с 427-й обр СБС "Рарог";

ПС 110 кВ "Соляная" (Керчь) — 1 ОЦ СБС;

ПС 220 кВ "Азовская" (Старый Крым) — 1 ОЦ СБС;

ПО 110 кВ "Заря" (н.п. Понизовка) — 412-я обр СБС "Nemesis";

ПО 110 кВ "Капсель" (Судак) — 9 бат "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра";

ПС 110 кВ "Коктебель" (н.п. Щебетовка) — 9 бат "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра";

ПС 110 кВ "Ленино" (н.п. Еди-Кую) — 1 ОЦ СБС;

ПС 220 кВ "Насосная-3" (н.п. Зеленый Яр) — 1 ОЦ СБС;

На других временно оккупированных территориях Украины:

Электроподстанция в н.п. Широкое (Херсонская обл.) — 20 ОБр СБС "К-2";

Электроподстанция в н.п. Землянки (Донецкая обл.) — 4 бат 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

Электроподстанция в н.п. Безгиново (Луганская обл.) — 20-я обр СБС "К-2";

Электроподстанция в населенном пункте Белая Гора (Луганская обл.) — 20-я бригада СБС "К-2";

Электроподстанция в населенном пункте Денежниково (Луганская обл.) — 20-я бригада СБС "К-2";

Электроподстанция в Макеевке (Донецкая обл.) — 4 батальон 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра";

Электроподстанция в населённом пункте Гановка (Запорожская обл.) — 412-я бригада СБС "Nemesis".

ПС 150 кВ "Бердянская" в Бердянске — 1 ОЦ СБС.

"Оккупационная розетка Крыма будет оставаться в постоянной готовности до полного избавления от бремени колонизации украинского полуострова. Мы выстоим, Москва падет, Крым откормим и восстановим", — подчеркнул Мадяр.

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