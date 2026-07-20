Польща попередила про можливі провокації РФ з використанням дронів

Росія може готувати провокації проти Польщі з використанням захоплених українських безпілотників.

Про це йдеться у заяві віцепрем’єр-міністра та міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, яку цитує Цензор.НЕТ із посиланням на Rmf24.

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Загроза з дронами та рівень ризику

За словами Косіняка-Камиша, Росія вже захопила значну кількість українських безпілотників і може застосувати їх для провокацій, змінюючи розпізнавальні позначки.

Він наголосив, що рівень загрози з боку Росії залишається дуже високим. Польща не може дозволити собі зменшити пильність у таких умовах.

Ескалація та обговорення на рівні уряду

Міністр звернув увагу, що Росія поступово підвищує рівень ескалації не лише у військовій сфері, а й у кіберпросторі та інформаційних операціях.

Питання можливих провокацій стане однією з головних тем засідання урядового комітету з питань безпеки, яке відбудеться у вівторок. Також обговорюватимуть захист критичної інфраструктури, кібербезпеку та посилення оборонних заходів.

Косіняк-Камиш зазначив, що Польща фіксує активність Росії, спрямовану на перевірку стійкості оборонних систем. Йдеться про випробування протиповітряної оборони, спроби впливу на GPS та гібридні інформаційні операції.

За його словами, відповіддю на такі загрози має бути зміцнення обороноздатності Польщі, співпраця з союзниками по НАТО та підтримка України.

Раніше повідомлялося, що польська авіація три дні перехоплювала російські літаки над Балтикою.

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