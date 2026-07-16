Польська авіація третій день перехоплює російські літаки над Балтикою
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що польська авіація третій день поспіль піднімалася для перехоплення російських військових літаків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у соцмережі Х.
Перехоплення над Балтійським морем
За словами міністра, російська сторона знову перевіряла можливості польських систем протиповітряної оборони.
"Чергова пара польських винищувачів з Мальборка здійснила перехоплення двох російських Су-30 над Балтійським морем. Після завершення цієї операції наші екіпажі були перенаправлені для додаткового перехоплення російського розвідувального літака Іл-20, що перебував за 30 км на північ від Ястшембя-Гури", — повідомив він.
Після завершення польського супроводу російський літак продовжили супроводжувати шведські винищувачі.
Чи було порушення повітряного простору
Міністр наголосив, що в обох випадках порушення польського повітряного простору не зафіксовано.
Він також нагадав, що 15 липня Польща вже піднімала авіацію для перехоплення пари російських винищувачів Су-30СМ2, які злетіли з Калінінградської області.
Крім того, 14 липня польські винищувачі перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак Іл-20.
- До слова, ексміністр оборони Польщі Януш Онишкевич попередив про можливу провокацію РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль