Польська авіація третій день перехоплює російські літаки над Балтикою

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що польська авіація третій день поспіль піднімалася для перехоплення російських військових літаків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у соцмережі Х.

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Перехоплення над Балтійським морем

За словами міністра, російська сторона знову перевіряла можливості польських систем протиповітряної оборони.

"Чергова пара польських винищувачів з Мальборка здійснила перехоплення двох російських Су-30 над Балтійським морем. Після завершення цієї операції наші екіпажі були перенаправлені для додаткового перехоплення російського розвідувального літака Іл-20, що перебував за 30 км на північ від Ястшембя-Гури", — повідомив він.

Після завершення польського супроводу російський літак продовжили супроводжувати шведські винищувачі.

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Чи було порушення повітряного простору

Міністр наголосив, що в обох випадках порушення польського повітряного простору не зафіксовано.

Він також нагадав, що 15 липня Польща вже піднімала авіацію для перехоплення пари російських винищувачів Су-30СМ2, які злетіли з Калінінградської області.

Крім того, 14 липня польські винищувачі перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак Іл-20.

До слова, ексміністр оборони Польщі Януш Онишкевич попередив про можливу провокацію РФ.

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