Ексміністр оборони Польщі попередив про можливу провокацію РФ

Росія найближчим часом може здійснити атаку на критичну інфраструктуру Польщі під чужим прапором, намагаючись перекласти відповідальність на іншу сторону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі ексміністра національної оборони Польщі Януша Онишкевича для "Укрінформу".

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Можливі сценарії провокацій проти Польщі

За словами Онишкевича, загроза такого сценарію є цілком реальною. Він зазначив, що Росія послідовно намагається погіршити відносини між Польщею та Україною.

Ексміністр пояснив, що польське суспільство навряд чи повірить у версію про свідомий український удар. Водночас після провокації Росія може просувати інший наратив.

"Думаю, таких сценаріїв є кілька. І з огляду на те, що Росії вкрай потрібен бодай якийсь успіх, поява такої провокації є цілком імовірною. Якщо ж ідеться про розігрування української карти, то, безумовно, найкращою мішенню для Росії буде Польща", — зазначив Онишкевич.

Він додав, що інші країни НАТО, зокрема держави Балтії чи Румунія, не мають такого стратегічного значення для подібних провокацій з точки зору Москви.

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Об’єкти ризику і можливі терміни

Серед найбільш уразливих об'єктів він назвав аеропорт "Ясьонка" під Жешувом - ключовий логістичний вузол для постачання допомоги Україні, нафтопереробний завод у Плоцьку та портову інфраструктуру для прийому скрапленого газу на узбережжі Балтійського моря.

Окрім атак дронів, ексміністр не виключив можливість диверсій. За його словами, їх можуть здійснювати особи з українськими документами, які насправді діятимуть в інтересах російських спецслужб. Він нагадав, що подібні випадки вже фіксувалися на території Польщі з 2024 року.

Онишкевич вважає, що такі провокації можуть відбутися найближчим часом. Серед можливих дат він назвав 15 серпня, день Польського війська, а також 1 вересня, річницю початку Другої світової війни.

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Оцінюючи готовність до подібних загроз, він зазначив, що жодна країна не може бути повністю захищеною від атак дронів. За його словами, Польща наразі перебуває приблизно на половині шляху до необхідного рівня протиповітряної оборони.

Водночас він підкреслив, що країна достатньо ефективно протидіє кібератакам Росії, кількість яких постійно зростає.

Нагадаємо, 15 липня винищувачі Польщі перехопили два російські літаки Су-30CМ2, що вели спостереження за польськими військовими навчаннями із взаємодії систем протиповітряної оборони.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що росіяни "вкотре проводили над Балтійським морем агресивне спостереження за навчаннями із взаємодії систем протиповітряної оборони".

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