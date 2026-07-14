У Польщі хочуть тісніше співпрацювати з українськими оборонними компаніями

Польща прагне активніше співпрацювати з Україною у сфері оборонної промисловості та розраховує на розширення участі свого ОПК у спільних проєктах і закупівлях озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві віцепрем’єр-міністра та міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, зробленій у Варшаві, цитує "Укрінформ".

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Співпраця поки що не відповідає очікуванням

За словами міністра, нинішній рівень взаємодії між Україною та Польщею у сфері оборонної промисловості є недостатнім.

"Чи перебуває ця співпраця сьогодні на доброму рівні? Ні, не перебуває. Чи відбуваються польсько-українські інвестиції та передача технологій такими темпами, як ми хотіли б? Ні, не відбуваються", – наголосив Косіняк-Камиш.

Він підкреслив, що Варшава підтримує посилення обороноздатності України, але очікує більш активної співпраці з польськими підприємствами оборонної галузі.

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Умови щодо МіГ-29

Міністр зазначив, що важливу роль у розвитку взаємодії має відіграти державний оборонний концерн PGZ, який відкрив представництво в Києві.

За його словами, це дозволить Україні ефективніше використовувати європейські кошти для закупівлі озброєння у Польщі, а також сприятиме розвитку польської оборонної промисловості.

Косіняк-Камиш нагадав, що українські військові вже використовують польські самохідні артилерійські установки Krab, ремонт яких проводиться на підприємствах польського ОПК.

Окремо він зупинився на питанні можливого передання Україні винищувачів МіГ-29. Польща очікує взаємності у вигляді передачі безпілотних технологій.

Міністр зазначив, що у разі передачі техніки Варшава розраховує отримати від України технології дронів та досвід у сфері безпілотних систем.

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