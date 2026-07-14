В Польше хотят теснее сотрудничать с украинскими оборонными компаниями

Польша стремится более активно сотрудничать с Украиной в сфере оборонной промышленности и рассчитывает на расширение участия своего ОПК в совместных проектах и закупках вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении вице-премьер-министра и министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша, сделанном в Варшаве, цитирует "Укринформ".

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Сотрудничество пока не оправдывает ожиданий

По словам министра, нынешний уровень взаимодействия между Украиной и Польшей в сфере оборонной промышленности является недостаточным.

"Находится ли это сотрудничество сегодня на хорошем уровне? Нет, не находится. Происходят ли польско-украинские инвестиции и передача технологий такими темпами, как мы хотели бы? Нет, не происходят", — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что Варшава поддерживает укрепление обороноспособности Украины, но ожидает более активного сотрудничества с польскими предприятиями оборонной отрасли.

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Условия относительно МиГ-29

Министр отметил, что важную роль в развитии взаимодействия должен сыграть государственный оборонный концерн PGZ, открывший представительство в Киеве.

По его словам, это позволит Украине эффективнее использовать европейские средства для закупки вооружения в Польше, а также будет способствовать развитию польской оборонной промышленности.

Косиняк-Камыш напомнил, что украинские военные уже используют польские самоходные артиллерийские установки Krab, ремонт которых проводится на предприятиях польского ОПК.

Отдельно он остановился на вопросе возможной передачи Украине истребителей МиГ-29. Польша ожидает взаимности в виде передачи беспилотных технологий.

Министр отметил, что в случае передачи техники Варшава рассчитывает получить от Украины технологии дронов и опыт в сфере беспилотных систем.

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