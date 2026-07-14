Политики, разжигающие антиукраинские настроения в Польше, выглядят так, будто совсем одурели, - Косиняк-Камыш

Вице-премьер-министр, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что политики, раздувающие антиукраинскую риторику, "выглядят так, будто совсем сошли с ума".

Об этом он заявил на пресс-брифинге, цитирует RMF24, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция главы Министерства обороны Польши на антиукраинскую риторику

Он отвечал на вопрос, осознают ли последствия те политики, которые разжигают антиукраинские настроения в Польше.

"Не знаю, осознают ли они в эти последние дни вообще что-то, потому что выглядят так, будто совсем одурели... Все те, кто сегодня в Польше легко высказывает тезис, что поддержка Украины не нужна, вредит Польше, вредит безопасности польского государства, действуют во вред Североатлантическому альянсу", - сказал Косиняк-Камыш.

По его словам, все чаще происходят акты агрессии, которые являются следствием неосторожно брошенных в политической дискуссии выпадов в адрес украинцев и неразграничения споров по историческим вопросам от поддержки украинцев, которые сейчас живут, учатся или работают в Польше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше хотят ужесточить требования для получения гражданства: что изменится для украинцев

Что этому предшествовало?

Заявление главы Минобороны стало реакцией, в частности, на грубое словесное нападение на украинских девочек-подростков, произошедшее в городе Бельско-Бяла.

Издание RMF24 рассказало подробности. Инцидент произошел в автобусе маршрута №8. Мужчина выкрикивал оскорбления в адрес украинских девушек и требовал, чтобы те "возвращались в Украину". Также он угрожал женщине, которая пыталась прекратить конфликт.

Городской перевозчик заявил, что задержанный мужчина является сотрудником компании, водителем автобуса, однако в последнее время он находился на больничном. Там также пообещали применить к нему дисциплинарные меры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше прошел "Волынский марш", организованный ультраправыми: требовали прекратить помощь Украине. ФОТОрепортаж