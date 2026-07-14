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Новости Антиукраинские заявления в Польше Украинцы в Польше
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Политики, разжигающие антиукраинские настроения в Польше, выглядят так, будто совсем одурели, - Косиняк-Камыш

Косиняк-Камыш

Вице-премьер-министр, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что политики, раздувающие антиукраинскую риторику, "выглядят так, будто совсем сошли с ума".

Об этом он заявил на пресс-брифинге, цитирует RMF24, передает Цензор.НЕТ.

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Реакция главы Министерства обороны Польши на антиукраинскую риторику

Он отвечал на вопрос, осознают ли последствия те политики, которые разжигают антиукраинские настроения в Польше.

"Не знаю, осознают ли они в эти последние дни вообще что-то, потому что выглядят так, будто совсем одурели... Все те, кто сегодня в Польше легко высказывает тезис, что поддержка Украины не нужна, вредит Польше, вредит безопасности польского государства, действуют во вред Североатлантическому альянсу", - сказал Косиняк-Камыш.

По его словам, все чаще происходят акты агрессии, которые являются следствием неосторожно брошенных в политической дискуссии выпадов в адрес украинцев и неразграничения споров по историческим вопросам от поддержки украинцев, которые сейчас живут, учатся или работают в Польше.

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Что этому предшествовало?

  • Заявление главы Минобороны стало реакцией, в частности, на грубое словесное нападение на украинских девочек-подростков, произошедшее в городе Бельско-Бяла.

  • Издание RMF24 рассказало подробности.

    Инцидент произошел в автобусе маршрута №8.

    Мужчина выкрикивал оскорбления в адрес украинских девушек и требовал, чтобы те "возвращались в Украину". Также он угрожал женщине, которая пыталась прекратить конфликт.

  • Городской перевозчик заявил, что задержанный мужчина является сотрудником компании, водителем автобуса, однако в последнее время он находился на больничном. Там также пообещали применить к нему дисциплинарные меры.

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Автор: 

Польша (9302) украинцы (3950) Косиняк-Камыш Владислав (97)
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Топ комментарии
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Хочеться запитать: "А це той самий Косіняк-Камиш, який волав про недопустимість установки прапорів УПА, на бронемашини польського виробництва, передані ЗСУ?"
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14.07.2026 16:54 Ответить
+3
Польша 🇵🇱 ❤️ 🇺🇦Україна !!!...
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14.07.2026 16:53 Ответить
+3
І не тільки. Як і кожен польський політик, він має хоча б раз в місяць плюнути лайном в бік українців. Звичайно їм ті Волинські події пофігу, просто вони банально ревнують до боротьби України, ще та імперська гонорея загострються час від часу. Словом, важке життя польське.
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14.07.2026 17:02 Ответить

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