Политики, разжигающие антиукраинские настроения в Польше, выглядят так, будто совсем одурели, - Косиняк-Камыш
Вице-премьер-министр, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что политики, раздувающие антиукраинскую риторику, "выглядят так, будто совсем сошли с ума".
Об этом он заявил на пресс-брифинге, цитирует RMF24, передает Цензор.НЕТ.
Реакция главы Министерства обороны Польши на антиукраинскую риторику
Он отвечал на вопрос, осознают ли последствия те политики, которые разжигают антиукраинские настроения в Польше.
"Не знаю, осознают ли они в эти последние дни вообще что-то, потому что выглядят так, будто совсем одурели... Все те, кто сегодня в Польше легко высказывает тезис, что поддержка Украины не нужна, вредит Польше, вредит безопасности польского государства, действуют во вред Североатлантическому альянсу", - сказал Косиняк-Камыш.
По его словам, все чаще происходят акты агрессии, которые являются следствием неосторожно брошенных в политической дискуссии выпадов в адрес украинцев и неразграничения споров по историческим вопросам от поддержки украинцев, которые сейчас живут, учатся или работают в Польше.
Что этому предшествовало?
- Заявление главы Минобороны стало реакцией, в частности, на грубое словесное нападение на украинских девочек-подростков, произошедшее в городе Бельско-Бяла.
-
Издание RMF24 рассказало подробности.
Инцидент произошел в автобусе маршрута №8.
Мужчина выкрикивал оскорбления в адрес украинских девушек и требовал, чтобы те "возвращались в Украину". Также он угрожал женщине, которая пыталась прекратить конфликт.
-
Городской перевозчик заявил, что задержанный мужчина является сотрудником компании, водителем автобуса, однако в последнее время он находился на больничном. Там также пообещали применить к нему дисциплинарные меры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль