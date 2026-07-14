У Польщі хочуть посилити вимоги для отримання громадянства: що зміниться для українців

У Польщі завершують роботу над поправкою до закону про громадянство, яка суттєво вплине на іноземців, зокрема на українців, які наразі є найбільшою національною групою серед заявників.

Про це повідомляє Rzeczpospolita з посиланням на заступника державного секретаря Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацея Душчика.

Головні заплановані зміни:

збільшення терміну проживання – вимогу щодо обов'язкового перебування в країні планують розширити до 8 років;

– вимогу щодо обов'язкового перебування в країні планують розширити до 8 років; жорсткіший мовний тест – запроваджується обов'язковий іспит з польської мови на високому рівні B2 (раніше було достатньо базового B1). До тесту також включатимуть питання з історії та конституційних принципів Польщі.

"Польське громадянство надає низку привілеїв, зокрема можливість активного та пасивного виборчого права. Тому ми повинні бути впевнені, що така особа інтегрована в нашу систему цінностей", – зазначив Душчик.

"Сертифікат лояльності" та можливість позбавлення громадянства

Окрім мови та термінів, наприкінці процедури іноземець повинен буде підписати так званий "сертифікат лояльності". Відмови від першого (наприклад, українського) громадянства польська влада не вимагатиме, але хоче запровадити механізм перевірки.

"Сертифікат лояльності" дасть нам можливість позбавити громадянства особу, яка діяла проти польської безпеки чи інтересів, наприклад, співпрацюючи з ворогами поляків. Наразі неможливо позбавити польського громадянства після надання його. Навіть людей, засуджених за шпигунство проти Польщі", – додав Душник.

Водночас голова Об'єднання українців у Польщі Мирослав Скірка критично оцінив таку ініціативу, припустивши, що вона може суперечити конституції.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, у лютому 2026 року Міністерство закордонних справ Польщі підготувало зміни до закону про "Карту поляка".

Влада пропонує посилити вимоги, скоротити пільги та запровадити нові обмеження для заявників.

Як повідомлялося, біженці з України вже відіграють настільки значну роль в економіці Польщі, що їхнє масове повернення в Україну може завдати суттєвої шкоди польській економіці.

Читайте також: В Україні набув чинності закон про множинне громадянство. Хто може отримати?