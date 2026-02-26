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Новини Українські біженці в Польщі
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Польща суттєво ускладнює процедуру отримання "Карти поляка": що змінюється для заявників?

карта/поляка

Міністерство закордонних справ Польщі підготувало зміни до закону про "Карту поляка". Влада пропонує посилити вимоги, скоротити пільги та запровадити нові обмеження для заявників.

Відповідний проект уже внесено до реєстру законодавчих робіт уряду, повідомляє The-Warsaw.

Метою змін, згідно з опублікованим документом, є посилення захисту безпеки та національних інтересів Польщі шляхом суттєвого ускладнення процедури отримання "Карти поляка". Крім того, переглядається перелік прав і виплат, доступних власникам документа: частину з них планують змінити, а деякі ‒ повністю скасувати.

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Одна з ключових новацій ‒ скасування можливості отримати "Карту поляка" на підставі довідки від польської чи полонійної організації про трирічну участь у діяльності на користь польської культури або польської національної меншини. За оцінкою МЗС, цей механізм роками викликає суперечки та вважається сумнівним, тому його планують прибрати.

Також буде скасовано видачу "Карти поляка" "за особливі заслуги перед Польщею", якщо заявник не має документів, що підтверджують польське походження. У законі прямо закріплять норму, згідно з якою особи, які раніше відмовилися від польського громадянства, не зможуть претендувати на "Карту поляка".

Змінюється і система фінансової допомоги власникам "Карти поляка". Наразі виплати здійснюються протягом перших дев’яти місяців перебування в Польщі. Новий уряд пропонує надавати допомогу одноразово ‒ вже після отримання дозволу на постійне проживання (ПМП), причому через воєводу, а не через старосту.

Ще одна новація ‒ запровадження платного адміністративного збору за розгляд заяви на видачу "Карти поляка", продовження її дії або заміну документа. Офіційне пояснення ‒ значне навантаження на органи, які займаються цими питаннями. Розмір збору обіцяють зробити співмірним з аналогічними платежами в інших сферах.

Уряд планує ухвалити нові правила вже в першій половині поточного року.

Як повідомлялося, біженці з України вже відіграють настільки значну роль в економіці Польщі, що їхнє масове повернення в Україну може завдати суттєвої шкоди польській економіці. У 2024 році внесок українців у зростання ВВП Польщі склав 2,7%, що дорівнює 98,7 млрд злотих. За прогнозами, до 2030 року їхня частка у формуванні польського ВВП зросте до 3,2%.

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громадянство (139) документ (232) закон (1556) Польща (2524) карта (233)
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26.02.2026 11:50 Відповісти
І що це їм дасть? Відтік мігрантів? А хто працюватиме?
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26.02.2026 11:51 Відповісти
Масове повернення українців в Україну звучить ще безглуздіше аніж заяви Зеленського.
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26.02.2026 11:59 Відповісти
Не буде карти поляка-буде карта єврея...яка різниця
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26.02.2026 12:12 Відповісти
Прибрати виплати то нормально, а все інше - брєд. Люди поїдуть в інші країни ЕС де більш адекватне законодавство. Кому та Польша потрібна, ніби там рай якийсь
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26.02.2026 12:31 Відповісти
Зате у нас не українці роздають українське громадянство усім бажаючим
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26.02.2026 12:56 Відповісти
А багато бажаючих?
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26.02.2026 13:13 Відповісти
Річ не у бажаючих, у нас унітарна держава..тобто унія, на унітарній території має бути одна нація, а не інтернаціонал
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27.02.2026 14:05 Відповісти

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