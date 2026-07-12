В Польше прошел "Волынский марш", организованный ультраправыми: требовали остановить помощь Украине. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 12 июля, в Варшаве прошел "Волынский марш" - шествие, приуроченное к годовщине Волынской трагедии. Мероприятие организовала ультраправая партия "Конфедерация польской короны" во главе с Гжегожем Брауном.

Об этом сообщает"Суспільне" с места событий, информирует Цензор.НЕТ.

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Призывы к прекращению помощи

Мероприятие собрало около 500 участников. Организаторы заявляли, что марш посвящен памяти поляков, погибших на Волыни.

На акции представители партии заявляли, что правительство Польши должно остановить помощь Украине, что война РФ против Украины не касается Польши, а российская угроза - исключительно украинская проблема.

Кроме того, политики призвали прекратить оказывать помощь украинским беженцам.

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Антиукраинские лозунги

Участники мероприятия скандировали лозунги: "Польша - антибандеровская" и "Туск и Моревецкий - на Донецкий фронт", "Поляк в Польше - хозяин!". Также раздавались призывы не передавать Украине "ни грамма боеприпасов, ни литра смазки, масла или топлива".

Отметим, что "Конфедерацию польской короны" в Польше считают пророссийской политической силой, которая отличается антиукраинскими высказываниями.

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