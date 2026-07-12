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Новини Фото Антиукраїнські заяви у Польщі Відносини України та Польщі
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У Польщі пройшов "Волинський марш", організований ультраправими: вимагали припинити допомогу Україні. ФОТОрепортаж

У неділю, 12 липня, у Варшаві пройшов "Волинський марш" – хода до роковин Волинської трагедії. Захід організувала ультраправа партія "Конфедерація корони польської" на чолі з Гжегожем Брауном.

Про це повідомляє "Суспільне" з місця події, інформує Цензор.НЕТ.

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Заклики до припинення допомоги 

Захід зібрав близько 500 учасників. Організатори заявляли, що марш вшановує загиблих на Волині поляків.

На акції представники партії заявляли, що уряд Польщі має припинити допомогу Україні, що війна РФ проти України не стосується Польщі, а російська загроза — виключно українська проблема.

Крім того, політики закликали припинити надавати допомогу українським біженцям.

марш в Польщі
Фото: Суспільне
марш в Польщі
Фото: Суспільне
марш в Польщі
Фото: Суспільне

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Антиукраїнські гасла 

Учасники заходу вигукували гасла: "Польща антибандерівська" та "Туск і Моревецький — на фронт Донецький", "Поляк у Польщі — господар!". Також лунали заклики не передавати Україні "ані грама боєприпасів, ані літра мастила, оливи чи пального".

марш в Польщі
Фото: Суспільне
марш в Польщі
Фото: Суспільне

Зазначимо, що "Конфедерацію польської корони" у Польщі вважають проросійською політсилою, яка відзначається антиукраїнськими висловлюваннями.

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Автор: 

марш (326) Польща (9582) допомога (9311)
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Топ коментарі
+16
Кацапські роги і рило стирчать незамасковано і нахабно. Тільки сліпий може їх не бачити.
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12.07.2026 23:44 Відповісти
+14
А марш Освенціма буде?
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12.07.2026 23:43 Відповісти
+10
Кацапополяки, надійні союзники кацапів, пройшлись маршем по Варшаві 🤔
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12.07.2026 23:43 Відповісти

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