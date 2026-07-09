Двох поляків, які прийшли в офіс до українки із "допитом" про Бандеру, затримали у Познані

У Познані (Польща) затримали двох чоловіків після того, як вони прийшли до офісу громадянки України із запитаннями про ставлення до Степана Бандери.

Про це пишуть польські видання Onet та Rzeczpospolitą, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про ситуацію?

Інцидент стався ще 3 липня в будівлі Економічного університету в Познані, проте набув розголосу після того, як відео з так званим "допитом" поширили в соцмережах.

Троє чоловіків, серед них представник партії KORWiN, прийшли до офісу Наталії Федоріак — власниці компанії Prolegalization, яка займається легалізацією перебування іноземців у Польщі.

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Чоловіки хотіли зайти до офісу, щоб "перевірити, чи не підтримує бізнес Степана Бандеру", також були провокативні запитання про підстави її перебування в Польщі та ставлення до Романа Шухевича. Вони почали знімати жінку на камеру, не спитавши дозволу. Українка відмовилася їх впустити, оскільки вони не мали законних підстав для "допиту".

У підписі до відео йшлося, що ці чоловіки є "активістами, які підтримують Гжегожа Брауна та Януша Корвіна-Мікке".

Затримання

Після того як відео поширилося в соцмережах, поліція встановила особи трьох чоловіків і затримала двох із них.

Правоохоронці відкрили провадження за статтями про наклеп і поширення матеріалів, які могли принизити потерпілу в очах громадськості й завдати шкоди репутації її бізнесу.

Затриманим загрожує штраф, обмеження волі або до одного року позбавлення волі. Їм уже висунули обвинувачення, однак обоє своєї вини не визнали. Також суд заборонив їм наближатися до Федоріак і контактувати з нею.

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"Немає місця ненависті та агресії. У таких випадках польська поліція реагуватиме рішуче", — заявив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський.

Коментар українки

В інтерв’ю Rzeczpospolita Федоріак розповіла, що під час інциденту намагалася зберігати спокій.

"Я була спокійною, бо усвідомлювала, що паніка та стрес мені нічим не допоможуть. Це, мабуть, природна захисна реакція розуму — людина знає, що має захищатися, реагувати розсудливо й не піддаватися жодним провокаціям", — зазначила вона.

За словами українки, після інциденту вона отримала підтримку як від консульства України, так і від польських громадян.

"Я абсолютно не вважаю, що це відображає загальні настрої. Просто я натрапила саме на таких людей, а не на інших", — додала Федоріак.

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