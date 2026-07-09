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Двух поляков, которые пришли в офис к украинке с "допросом" о Бандере, задержали в Познани

В Познани (Польша) задержали двух мужчин после того, как они пришли в офис гражданки Украины с вопросами об отношении к Степану Бандере.

Об этом пишут польские издания Onet и Rzeczpospolita, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о ситуации?

Инцидент произошел еще 3 июля в здании Экономического университета в Познани, однако получил огласку после того, как видео с так называемым "допросом" распространили в соцсетях. 

Трое мужчин, среди которых был представитель партии KORWiN, пришли в офис Натальи Федориак — владелицы компании Prolegalization, занимающейся легализацией пребывания иностранцев в Польше.

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Мужчины хотели зайти в офис, чтобы "проверить, не поддерживает ли бизнес Степана Бандеру", также задавали провокационные вопросы об основаниях ее пребывания в Польше и отношении к Роману Шухевичу. Они начали снимать женщину на камеру, не спросив разрешения. Украинка отказалась их впустить, поскольку у них не было законных оснований для "допроса". 

В подписи к видео говорилось, что эти мужчины являются "активистами, поддерживающими Гжегожа Брауна и Януша Корвина-Микке".

Задержание

После того как видео распространилось в соцсетях, полиция установила личности трех мужчин и задержала двоих из них.

Задержание двух поляков, пришедших к украинке в Познани

  • Правоохранители возбудили дело по статьям о клевете и распространении материалов, которые могли унизить потерпевшую в глазах общественности и нанести ущерб репутации ее бизнеса. 
  • Задержанным грозит штраф, ограничение свободы или до одного года лишения свободы. Им уже предъявили обвинения, однако оба своей вины не признали. Также суд запретил им приближаться к Федориак и контактировать с ней.

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"Нет места ненависти и агрессии. В таких случаях польская полиция будет реагировать решительно", — заявил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский.

Комментарий украинки

В интервью Rzeczpospolita Федориак рассказала, что во время инцидента старалась сохранять спокойствие.

"Я была спокойна, потому что понимала, что паника и стресс мне ничем не помогут. Это, наверное, естественная защитная реакция разума — человек знает, что должен защищаться, реагировать рассудительно и не поддаваться никаким провокациям", — отметила она.

По словам украинки, после инцидента она получила поддержку как от консульства Украины, так и от польских граждан.

"Я совершенно не считаю, что это отражает общие настроения. Просто я столкнулась именно с такими людьми, а не с другими", — добавила Федориак.

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Автор: 

Бандера Степан (736) Польша (9281) украинцы (3945)
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Топ комментарии
+13
Щоб там не верещали польські правопопулісти , але закон там працює !👍
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09.07.2026 18:21 Ответить
+11
Бидло зерно українське висипало, тепер приходять офіси перевертати. Що буде умовно завтра ???
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09.07.2026 18:25 Ответить
+9
Что вы в той Польше сидите? Мало в Европе нормальных стран?
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09.07.2026 18:24 Ответить

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