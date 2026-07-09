Двух поляков, которые пришли в офис к украинке с "допросом" о Бандере, задержали в Познани
В Познани (Польша) задержали двух мужчин после того, как они пришли в офис гражданки Украины с вопросами об отношении к Степану Бандере.
Об этом пишут польские издания Onet и Rzeczpospolita, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о ситуации?
Инцидент произошел еще 3 июля в здании Экономического университета в Познани, однако получил огласку после того, как видео с так называемым "допросом" распространили в соцсетях.
Трое мужчин, среди которых был представитель партии KORWiN, пришли в офис Натальи Федориак — владелицы компании Prolegalization, занимающейся легализацией пребывания иностранцев в Польше.
Мужчины хотели зайти в офис, чтобы "проверить, не поддерживает ли бизнес Степана Бандеру", также задавали провокационные вопросы об основаниях ее пребывания в Польше и отношении к Роману Шухевичу. Они начали снимать женщину на камеру, не спросив разрешения. Украинка отказалась их впустить, поскольку у них не было законных оснований для "допроса".
В подписи к видео говорилось, что эти мужчины являются "активистами, поддерживающими Гжегожа Брауна и Януша Корвина-Микке".
Задержание
После того как видео распространилось в соцсетях, полиция установила личности трех мужчин и задержала двоих из них.
- Правоохранители возбудили дело по статьям о клевете и распространении материалов, которые могли унизить потерпевшую в глазах общественности и нанести ущерб репутации ее бизнеса.
- Задержанным грозит штраф, ограничение свободы или до одного года лишения свободы. Им уже предъявили обвинения, однако оба своей вины не признали. Также суд запретил им приближаться к Федориак и контактировать с ней.
"Нет места ненависти и агрессии. В таких случаях польская полиция будет реагировать решительно", — заявил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский.
Комментарий украинки
В интервью Rzeczpospolita Федориак рассказала, что во время инцидента старалась сохранять спокойствие.
"Я была спокойна, потому что понимала, что паника и стресс мне ничем не помогут. Это, наверное, естественная защитная реакция разума — человек знает, что должен защищаться, реагировать рассудительно и не поддаваться никаким провокациям", — отметила она.
По словам украинки, после инцидента она получила поддержку как от консульства Украины, так и от польских граждан.
"Я совершенно не считаю, что это отражает общие настроения. Просто я столкнулась именно с такими людьми, а не с другими", — добавила Федориак.
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