Двух поляков, которые пришли в офис к украинке с "допросом" о Бандере, задержали в Познани

В Познани (Польша) задержали двух мужчин после того, как они пришли в офис гражданки Украины с вопросами об отношении к Степану Бандере.

Об этом пишут польские издания Onet и Rzeczpospolita, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о ситуации?

Инцидент произошел еще 3 июля в здании Экономического университета в Познани, однако получил огласку после того, как видео с так называемым "допросом" распространили в соцсетях.

Трое мужчин, среди которых был представитель партии KORWiN, пришли в офис Натальи Федориак — владелицы компании Prolegalization, занимающейся легализацией пребывания иностранцев в Польше.

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Мужчины хотели зайти в офис, чтобы "проверить, не поддерживает ли бизнес Степана Бандеру", также задавали провокационные вопросы об основаниях ее пребывания в Польше и отношении к Роману Шухевичу. Они начали снимать женщину на камеру, не спросив разрешения. Украинка отказалась их впустить, поскольку у них не было законных оснований для "допроса".

В подписи к видео говорилось, что эти мужчины являются "активистами, поддерживающими Гжегожа Брауна и Януша Корвина-Микке".

Задержание

После того как видео распространилось в соцсетях, полиция установила личности трех мужчин и задержала двоих из них.

Правоохранители возбудили дело по статьям о клевете и распространении материалов, которые могли унизить потерпевшую в глазах общественности и нанести ущерб репутации ее бизнеса.

Задержанным грозит штраф, ограничение свободы или до одного года лишения свободы. Им уже предъявили обвинения, однако оба своей вины не признали. Также суд запретил им приближаться к Федориак и контактировать с ней.

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"Нет места ненависти и агрессии. В таких случаях польская полиция будет реагировать решительно", — заявил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский.

Комментарий украинки

В интервью Rzeczpospolita Федориак рассказала, что во время инцидента старалась сохранять спокойствие.

"Я была спокойна, потому что понимала, что паника и стресс мне ничем не помогут. Это, наверное, естественная защитная реакция разума — человек знает, что должен защищаться, реагировать рассудительно и не поддаваться никаким провокациям", — отметила она.

По словам украинки, после инцидента она получила поддержку как от консульства Украины, так и от польских граждан.

"Я совершенно не считаю, что это отражает общие настроения. Просто я столкнулась именно с такими людьми, а не с другими", — добавила Федориак.

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