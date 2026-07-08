Решить исторические вопросы с Зеленским не удалось. Героизация УПА ограничивает евроинтеграцию Украины, — Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что в ходе часовой встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским урегулировать исторические споры между странами не удалось, хотя беседа носила конструктивный характер.

Об этом Навроцкий сказал на пресс-конференции после саммита НАТО в Анкаре, цитирует Onet, передает Цензор.НЕТ.

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Сложный разговор с Зеленским

По его словам, беседа с Зеленским длилась около часа и была необходимой, ведь "соседи должны поддерживать каналы диалога".

"То, что не меняется, — это то, что Россия остается главной угрозой для Польши и Украины. Не удалось решить исторические вопросы. Мы не шли на встречу с надеждой, что удастся решить все вопросы. Для меня героизация УПА не является вопросом, подлежащим обсуждению. Учитывая, что этот вопрос так важен для поляков, мы рассчитываем на понимание того, что флаг Бандеры ограничивает европейские амбиции Украины", — подчеркнул Навроцкий.

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Навроцкий считает, что, несмотря на это, встреча с украинским лидером "прошла конструктивно".

Отвечая на вопросы журналистов о своей личной позиции в беседе с Зеленским, Навроцкий добавил, что прямо заявил украинскому коллеге о неготовности Варшавы мириться с националистическими нарративами. По его мнению, этот вопрос является препятствием для вступления Украины в Европейский Союз.

"В Польше мы не готовы принимать эти символы [УПА]. Они означают для нас смерть, страдания, зло. Однако нас сближает осознание того, что Российская Федерация представляет угрозу как для Украины, так и для Польши. Вопросы, которые невозможно решить, не должны преграждать путь к диалогу по делам, которые нас объединяют", — резюмировал польский президент.

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Отношения Украины и Польши

Обострение в украинско-польских отношениях разгорелось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

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