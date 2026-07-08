Вирішити історичні питання із Зеленським не вдалося. Героїзація УПА обмежує євроінтеграцію України, - Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що під час годинної зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським вирішити історичні суперечки між країнами не вдалося, хоча розмова була конструктивною.

Про це Навроцький сказав на конференції після саміту НАТО в Анкарі, цитує Onet, передає Цензор.НЕТ.

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Складна розмова із Зеленським

За його словами, розмова із Зеленським тривала близько години й була потрібною, адже "сусіди повинні підтримувати канали діалогу".

"Те, що не змінюється, — це те, що Росія залишається головною загрозою для Польщі та України. Не вдалося вирішити історичні питання. Ми не йшли на зустріч з надією, що вдасться вирішити всі питання. Для мене героїзація УПА не є питанням, що підлягає обговоренню. З огляду на те що це питання є таким важливим для поляків, ми розраховуємо на розуміння того, що прапор Бандери обмежує європейські амбіції України", — наголосив Навроцький.

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Навроцький вважає, що, попри це, зустріч із українським лідером "була конструктивною".

Відповідаючи на запитання журналістів щодо своєї особистої позиції у бесіді із Зеленським, Навроцький додав, що прямо заявив українському колезі про неготовність Варшави миритися з націоналістичними наративами. На його думку, це питання є перешкодою для вступу України до Європейського Союзу.

"У Польщі ми не готові приймати ці символи [УПА]. Вони несуть для нас смерть, страждання, зло. Однак нас зближує усвідомлення того, що Російська Федерація є загрозою як для України, так і для Польщі. Питання, які неможливо вирішити, не повинні перекривати шлях до діалогу в справах, що нас об’єднують", — резюмував польський президент.

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Відносини України та Польщі

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

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