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Новини Відносини України та Польщі Зустріч Навроцького та Зеленського
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Вирішити історичні питання із Зеленським не вдалося. Героїзація УПА обмежує євроінтеграцію України, - Навроцький

навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що під час годинної зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським вирішити історичні суперечки між країнами не вдалося, хоча розмова була конструктивною.

Про це Навроцький сказав на конференції після саміту НАТО в Анкарі, цитує Onet, передає Цензор.НЕТ.

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Складна розмова із Зеленським

За його словами, розмова із Зеленським тривала близько години й була потрібною, адже "сусіди повинні підтримувати канали діалогу".

"Те, що не змінюється, — це те, що Росія залишається головною загрозою для Польщі та України. Не вдалося вирішити історичні питання. Ми не йшли на зустріч з надією, що вдасться вирішити всі питання. Для мене героїзація УПА не є питанням, що підлягає обговоренню. З огляду на те що це питання є таким важливим для поляків, ми розраховуємо на розуміння того, що прапор Бандери обмежує європейські амбіції України", — наголосив Навроцький.

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Навроцький вважає, що, попри це, зустріч із українським лідером "була конструктивною". 

Відповідаючи на запитання журналістів щодо своєї особистої позиції у бесіді із Зеленським, Навроцький додав, що прямо заявив українському колезі про неготовність Варшави миритися з націоналістичними наративами. На його думку, це питання є перешкодою для вступу України до Європейського Союзу.

"У Польщі ми не готові приймати ці символи [УПА]. Вони несуть для нас смерть, страждання, зло. Однак нас зближує усвідомлення того, що Російська Федерація є загрозою як для України, так і для Польщі. Питання, які неможливо вирішити, не повинні перекривати шлях до діалогу в справах, що нас об’єднують", — резюмував польський президент.

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Відносини України та Польщі

  • Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
  • 29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.
  • Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
  • Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
  • Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
  • Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

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Зеленський Володимир (28286) історія (1057) Польща (9563) УПА (168) Навроцький Кароль (200)
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Топ коментарі
+27
Ти з головою дружиш? - в вас свої герої в нас свої
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08.07.2026 21:36 Відповісти
+19
Будуть дружніми коли перестануть лізти в українські внутрішеі справи і перестануть рахквати що вони вправі вказувати Україні, перестануть рахувати українців нижчими. Посилайте їх нах, присмирніють.
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08.07.2026 21:41 Відповісти
+18
А героїзація АК не завадила польщі? !
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08.07.2026 21:43 Відповісти

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