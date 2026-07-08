Вирішити історичні питання із Зеленським не вдалося. Героїзація УПА обмежує євроінтеграцію України, - Навроцький
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що під час годинної зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським вирішити історичні суперечки між країнами не вдалося, хоча розмова була конструктивною.
Про це Навроцький сказав на конференції після саміту НАТО в Анкарі, цитує Onet, передає Цензор.НЕТ.
Складна розмова із Зеленським
За його словами, розмова із Зеленським тривала близько години й була потрібною, адже "сусіди повинні підтримувати канали діалогу".
"Те, що не змінюється, — це те, що Росія залишається головною загрозою для Польщі та України. Не вдалося вирішити історичні питання. Ми не йшли на зустріч з надією, що вдасться вирішити всі питання. Для мене героїзація УПА не є питанням, що підлягає обговоренню. З огляду на те що це питання є таким важливим для поляків, ми розраховуємо на розуміння того, що прапор Бандери обмежує європейські амбіції України", — наголосив Навроцький.
Навроцький вважає, що, попри це, зустріч із українським лідером "була конструктивною".
Відповідаючи на запитання журналістів щодо своєї особистої позиції у бесіді із Зеленським, Навроцький додав, що прямо заявив українському колезі про неготовність Варшави миритися з націоналістичними наративами. На його думку, це питання є перешкодою для вступу України до Європейського Союзу.
"У Польщі ми не готові приймати ці символи [УПА]. Вони несуть для нас смерть, страждання, зло. Однак нас зближує усвідомлення того, що Російська Федерація є загрозою як для України, так і для Польщі. Питання, які неможливо вирішити, не повинні перекривати шлях до діалогу в справах, що нас об’єднують", — резюмував польський президент.
Відносини України та Польщі
- Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
- 29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.
- Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
- Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
- Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
- Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
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