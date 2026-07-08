У Навроцького дорікнули Буданову за слова про "ескалацію" до річниці Волинської трагедії

Голова Бюро національної безпеки Польщі Бартош Гродецький назвав "безвідповідальними" заяви керівника Офісу президента України Кирила Буданова про те, що Варшава готує "низку ескалаційних кроків" до 11 липня –– річниці Волинської трагедії.

Про це повідомив телеканал Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція Польщі

Гродецький заявив, що такі слова Буданова "демонструють перекладання відповідальності на польську сторону". Він зазначив, що бачить "ескалаційні кроки" саме з українського боку.

Також очільник польського Бюро нацбезпеки стверджував, що під час його зустрічі з Будановим у червні керівник Офісу президента України "не був таким принциповим".

"Я вважаю це безвідповідальним та абсолютно зайвим з погляду польсько-українських відносин. Якщо Буданов так стверджує, то він глибоко помиляється. Якщо Україна не має інших героїв і хоче на цьому будувати свій міф, то вона просто робить стратегічну помилку. Така наша думка, про це було повідомлено Буданова, про це знає й президент Зеленський", –– додав Гродецький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Напруга між Польщею та Україною - це план Росії з розвалу Європи, - Княжицький

Нагадаємо, 7 липня керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Польща готує "цілу низку незрілих ескалаційних кроків" до 11 липня, коли у країні відзначають Національний день ​​пам'яті жертв Волинської трагедії.

Що передувало?

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна зацікавлена у рівноправних, взаємовигідних і стратегічних відносинах з Польщею, - Сибіга