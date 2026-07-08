У Навроцкого упрекнули Буданова за слова об "эскалации" в преддверии годовщины Волынской трагедии

Глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий назвал "безответственными" заявления руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова о том, что Варшава готовит "ряд эскалационных шагов" к 11 июля - годовщине Волынской трагедии.

Об этом сообщил телеканал Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

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Реакция Польши

Гродецкий заявил, что такие слова Буданова "демонстрируют перекладывание ответственности на польскую сторону". Он отметил, что видит "эскалационные шаги" именно со стороны Украины.

Также глава польского Бюро национальной безопасности утверждал, что во время его встречи с Будановым в июне руководитель Офиса президента Украины "не был таким принципиальным".

"Я считаю это безответственным и совершенно излишним с точки зрения польско-украинских отношений. Если Буданов так утверждает, то он глубоко ошибается. Если у Украины нет других героев и она хочет на этом строить свой миф, то она просто совершает стратегическую ошибку. Таково наше мнение, об этом было сообщено Буданову, об этом знает и президент Зеленский", - добавил Гродецкий.

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Напомним, 7 июля глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина заявил, что Польша готовит "целый ряд незрелых эскалационных шагов" к 11 июля, когда в стране отмечают Национальный день памяти жертв Волынской трагедии.

Что этому предшествовало?

Обострение в украинско-польских отношениях разгорелось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Північ" ССО ВСУ почетного наименования "імени Героїв УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "імені Героїв УПА".

Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герої УПА".

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