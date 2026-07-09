Группа молодых людей избила 19-летнего украинца за разговор на родном языке в Польше, - СМИ

В городе Вроцлав, что в Польше, группа молодых людей жестоко избила 19-летнего гражданина Украины после того, как услышала, что он говорит на украинском языке.

Об этом пишет издание Radio Wrocław, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно об избиении?

Отмечается, что около 20:00 4 июля парень по имени Владимир отдыхал с друзьями и девушкой. После телефонного разговора с родителями на украинском языке к нему подошел один из незнакомцев и начал требовать отдать электронную сигарету. После отказа он позвал других участников группы, которые напали на украинца.

По словам потерпевшего, нападавшие повалили его на землю и начали избивать руками и ногами. В результате избиения парень получил перелом носа, повреждение носового хряща и травмы различных частей тела.

"У меня весь нос был разбит, я был весь в крови, рубашка порвана, у меня также сорвали ожерелье. А потом, после всего этого, когда уже приехала полиция и прервала это происшествие, я слышал, и мои подруги слышали, как они там смеялись, когда уже ушли от меня, что они избили украинца", –– вспоминает он.

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Расследование: родители обращаются к свидетелям

Скорую помощь и полицию вызвали друзья пострадавшего. Нападавшие скрылись ещё до прибытия правоохранителей.

Сначала инцидент квалифицировали как драку, однако после медицинского освидетельствования, которое подтвердило телесные повреждения средней тяжести, Владимир вместе с родителями официально обратился в полицию с заявлением об избиении.

В полиции Вроцлава подтвердили, что получили сообщение о возможном преступлении и начали расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства нападения и лиц, причастных к нему.

Родители пострадавшего призвали всех, кто стал свидетелем происшествия, обратиться в полицию и помочь установить личности нападавших.

Игорь, отец 19-летнего парня, не может понять, почему на сына напали после того, как кто-то услышал, что он говорит на украинском:

"Он говорит на украинском и русском языках, не так ли? Это вызвало такую агрессию, но почему такая агрессия? Люди, не дай Бог, чтобы кто-то столкнулся с такой ситуацией на своем пути. Просто как животные, они избили одного человека. Эта агрессия не должна распространяться по всему Вроцлаву, она не должна распространяться. Мы должны ее остановить".

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