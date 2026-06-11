В Польше похитили двух украинцев и вымогали у них деньги, - СМИ

В конце мая в польском Вроцлаве похитили двух 20-летних граждан Украины и удерживали их в подвале, пытаясь вымогать у них как можно больше денег.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24, полиция уже задержала четырех подозреваемых.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Украинцев заманили в ловушку и отвезли в подвал

По данным следствия, одного из молодых мужчин под предлогом оказания услуги пригласили во двор на улице Бардзкой, другого – на парковку на улице Свирадовской.

Там их ждали нападавшие. Обоих украинцев силой затащили в автомобили, после чего перевезли в подвал ресторана в исторической части Вроцлава.

Во время удержания похитители угрожали потерпевшим и применяли к ним физическое насилие.

Злоумышленники заставили мужчин передать пароли от банковских приложений, а также требовали одолжить деньги у знакомых.

По версии следствия, целью похитителей было получить от украинцев максимально возможную сумму денег.

Читайте также: В Польше задержали подозреваемых в избиении украинских подростков

Полиция задержала четырех подозреваемых

Правоохранители установили местонахождение участников преступления и задержали их.

Среди подозреваемых – граждане Казахстана, Украины и Туниса в возрасте от 25 до 30 лет.

Всем четверым инкриминируют незаконное лишение свободы с причинением страданий, разбой, вымогательство и избиение.

В настоящее время по решению суда подозреваемые взяты под стражу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Угрожали убить и заставляли целовать обувь: в Польше избили 14-летнего украинца