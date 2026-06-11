В Польше похитили двух украинцев и вымогали у них деньги, - СМИ
В конце мая в польском Вроцлаве похитили двух 20-летних граждан Украины и удерживали их в подвале, пытаясь вымогать у них как можно больше денег.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24, полиция уже задержала четырех подозреваемых.
Украинцев заманили в ловушку и отвезли в подвал
По данным следствия, одного из молодых мужчин под предлогом оказания услуги пригласили во двор на улице Бардзкой, другого – на парковку на улице Свирадовской.
Там их ждали нападавшие. Обоих украинцев силой затащили в автомобили, после чего перевезли в подвал ресторана в исторической части Вроцлава.
Во время удержания похитители угрожали потерпевшим и применяли к ним физическое насилие.
Злоумышленники заставили мужчин передать пароли от банковских приложений, а также требовали одолжить деньги у знакомых.
По версии следствия, целью похитителей было получить от украинцев максимально возможную сумму денег.
Полиция задержала четырех подозреваемых
Правоохранители установили местонахождение участников преступления и задержали их.
Среди подозреваемых – граждане Казахстана, Украины и Туниса в возрасте от 25 до 30 лет.
Всем четверым инкриминируют незаконное лишение свободы с причинением страданий, разбой, вымогательство и избиение.
В настоящее время по решению суда подозреваемые взяты под стражу.
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Але яка різниця?
Хіба навіть продаж наркотиків чи проституція це якось може порівнюватись з викраденням чи катуванням людини?
з інших країн !!
Не відомо про які послуги йде мова ?