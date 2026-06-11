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Новости Избиение украинцев в Польше
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В Польше похитили двух украинцев и вымогали у них деньги, - СМИ

Во Вроцлаве похитили двух украинцев, требуя от них денег

В конце мая в польском Вроцлаве похитили двух 20-летних граждан Украины и удерживали их в подвале, пытаясь вымогать у них как можно больше денег.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24, полиция уже задержала четырех подозреваемых.

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Украинцев заманили в ловушку и отвезли в подвал

По данным следствия, одного из молодых мужчин под предлогом оказания услуги пригласили во двор на улице Бардзкой, другого – на парковку на улице Свирадовской.

Там их ждали нападавшие. Обоих украинцев силой затащили в автомобили, после чего перевезли в подвал ресторана в исторической части Вроцлава.

Во время удержания похитители угрожали потерпевшим и применяли к ним физическое насилие.

Злоумышленники заставили мужчин передать пароли от банковских приложений, а также требовали одолжить деньги у знакомых.

По версии следствия, целью похитителей было получить от украинцев максимально возможную сумму денег.

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Полиция задержала четырех подозреваемых

Правоохранители установили местонахождение участников преступления и задержали их.

Среди подозреваемых – граждане Казахстана, Украины и Туниса в возрасте от 25 до 30 лет.

Всем четверым инкриминируют незаконное лишение свободы с причинением страданий, разбой, вымогательство и избиение.

В настоящее время по решению суда подозреваемые взяты под стражу.

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Польша (9087) похищение (1679) украинцы (3933)
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Топ комментарии
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ну а чо, в історичній частині Вроцлава. Набагато приємніше ніж в якихось руїнах на околиці
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11.06.2026 12:02 Ответить
+1
Європа су*а. Тягнуть в підвал і вибивають гроші. В Африці люди культурніші.
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11.06.2026 11:20 Ответить
+1
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11.06.2026 11:27 Ответить
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Які послуги вони надавали у дворах?
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11.06.2026 11:16 Ответить
Певно вельми законні.
Але яка різниця?

Хіба навіть продаж наркотиків чи проституція це якось може порівнюватись з викраденням чи катуванням людини?
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11.06.2026 11:41 Ответить
А якщо це опариш якогось "міндіча"?
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11.06.2026 11:49 Ответить
Європа су*а. Тягнуть в підвал і вибивають гроші. В Африці люди культурніші.
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11.06.2026 11:20 Ответить
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11.06.2026 11:27 Ответить
Чукча не чітатєль, Чукча пісатєль...
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11.06.2026 11:32 Ответить
З Європи серед нападників був тільки один українець. Двоє інші - Африка і Азія.
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11.06.2026 12:17 Ответить
Тепер це і є населення Європи.
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11.06.2026 13:02 Ответить
У вас проблеми з математикою " Усім чотирьом інкримінують незаконне ... Джерело: https://censor.net/ua/n4007830"
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11.06.2026 13:08 Ответить
А країни написані лише 3.
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11.06.2026 13:17 Ответить
"Серед підозрюваних - громадяни Казахстану, України та Тунісу"
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11.06.2026 12:20 Ответить
Громадян Польщі серед викрадачів там не було , а були виродки
з інших країн !!
Не відомо про які послуги йде мова ?
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11.06.2026 11:27 Ответить
Одні хлопці на війні гинуть, а інші "послуги" від хвойд за кордоном отримують. Краса. Наш генофонд!
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11.06.2026 12:00 Ответить
ну а чо, в історичній частині Вроцлава. Набагато приємніше ніж в якихось руїнах на околиці
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11.06.2026 12:02 Ответить
 
 