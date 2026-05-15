РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8636 посетителей онлайн
Новости Избиение украинцев в Польше
3 388 4

В Польше задержали подозреваемых в избиении украинских подростков

В Варшаве задержали пятерых подозреваемых в избиении подростков из Украины

В Польше задержали пятерых подозреваемых в избиении подростков из Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил польским журналистам министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Инцидент произошел 7 мая на мосту Свентокрижском в Варшаве.

Что известно

По данным полиции, трое украинских подростков подверглись нападению. Один из пострадавших получил тяжелые травмы и попал в больницу.

Правоохранители задержали пятерых граждан Польши в возрасте от 15 до 18 лет.

В полиции отметили, что на данный момент собранные доказательства не свидетельствуют о националистическом мотиве нападения.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия и роль каждого из задержанных.

Материалы дела готовятся к передаче в прокуратуру.

Читайте: Нападение на украинок на почве ксенофобии в Польше: полиция задержала четырех подозреваемых

Что предшествовало

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал:

  • В городе Ольштын в Польше группа взрослых мужчин избила 14-летнего парня из Украины. Во время инцидента они оскорбляли его национальность и угрожали убить.
  • Генеральный консул Украины в Гданьске Александр Плодистый отреагировал на избиение украинских школьников в Слупске в Польше, а также на ксенофобские комментарии учителя учебного заведения в адрес юношей из Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ксенофобия в отношении украинцев в Польше - недопустима и должна наказываться, - Сибига

Автор: 

избиение (9628) Ксенофобия (140) Польша (9022) украинцы (3915)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Переможемо, поверномо додому всіх. А поляки хай арабів з неграми на роботу приймають.
показать весь комментарий
15.05.2026 13:39 Ответить
ну от як і очікувалося ! В Польщі ніхто терпіти ксенофобії і міжнаціональної ворожнечі не буде
показать весь комментарий
15.05.2026 13:49 Ответить
Хєрої... Задули з перцового балону, а потім безкарно побили. Натовпом. 5 проти 3.
показать весь комментарий
15.05.2026 13:56 Ответить
Президент Польщі і прем'єр міністр, глибоко зхвильовані таким злочином!!
показать весь комментарий
15.05.2026 14:33 Ответить
 
 