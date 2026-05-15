В Польше задержали подозреваемых в избиении украинских подростков
В Польше задержали пятерых подозреваемых в избиении подростков из Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил польским журналистам министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.
Инцидент произошел 7 мая на мосту Свентокрижском в Варшаве.
Что известно
По данным полиции, трое украинских подростков подверглись нападению. Один из пострадавших получил тяжелые травмы и попал в больницу.
Правоохранители задержали пятерых граждан Польши в возрасте от 15 до 18 лет.
В полиции отметили, что на данный момент собранные доказательства не свидетельствуют о националистическом мотиве нападения.
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия и роль каждого из задержанных.
Материалы дела готовятся к передаче в прокуратуру.
Что предшествовало
Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал:
- В городе Ольштын в Польше группа взрослых мужчин избила 14-летнего парня из Украины. Во время инцидента они оскорбляли его национальность и угрожали убить.
- Генеральный консул Украины в Гданьске Александр Плодистый отреагировал на избиение украинских школьников в Слупске в Польше, а также на ксенофобские комментарии учителя учебного заведения в адрес юношей из Украины.
