В Польше задержали подозреваемых в избиении украинских подростков

В Польше задержали пятерых подозреваемых в избиении подростков из Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил польским журналистам министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.

Инцидент произошел 7 мая на мосту Свентокрижском в Варшаве.

Что известно

По данным полиции, трое украинских подростков подверглись нападению. Один из пострадавших получил тяжелые травмы и попал в больницу.

Правоохранители задержали пятерых граждан Польши в возрасте от 15 до 18 лет.

В полиции отметили, что на данный момент собранные доказательства не свидетельствуют о националистическом мотиве нападения.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия и роль каждого из задержанных.

Материалы дела готовятся к передаче в прокуратуру.

Что предшествовало

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал:

В городе Ольштын в Польше группа взрослых мужчин избила 14-летнего парня из Украины. Во время инцидента они оскорбляли его национальность и угрожали убить.

Генеральный консул Украины в Гданьске Александр Плодистый отреагировал на избиение украинских школьников в Слупске в Польше, а также на ксенофобские комментарии учителя учебного заведения в адрес юношей из Украины.

