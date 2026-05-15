У Польщі затримали підозрюваних у побитті українських підлітків
Польщі затримали п’ятьох підозрюваних у побитті підлітків з України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив польським журналістам міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський.
Інцидент стався 7 травня на мосту Свентокризькому у Варшаві.
Що відомо
За даними поліції, троє українських підлітків зазнали нападу. Один із постраждалих отримав тяжкі травми та потрапив до лікарні.
Правоохоронці затримали п’ятьох громадян Польщі віком від 15 до 18 років.
У поліції зазначили, що наразі зібрані докази не свідчать про націоналістичний мотив нападу.
Слідчі продовжують встановлювати обставини події та роль кожного із затриманих.
Матеріали справи готують для передачі до прокуратури.
Що передувало
Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв:
- У місті Ольштин, що у Польщі, група дорослих чоловіків побила 14-річного хлопця з України. Під час інциденту вони ображали його національність та погрожували вбити.
- Генеральний консул України у Гданську Олександр Плодистий відреагував на побиття українських учнів у Слупську в Польщі, а також на ксенофобські коментарі вчителя закладу щодо юнаків з України.
